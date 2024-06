Les exportations taïwanaises ont augmenté moins que prévu en mai, la demande croissante de produits liés à l'intelligence artificielle ayant été freinée par la faiblesse de la demande chinoise.

Les exportations ont augmenté de 3,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 37,36 milliards de dollars, a déclaré le ministère des finances dans un communiqué vendredi.

Bien qu'il s'agisse de la septième hausse mensuelle consécutive, le rythme est inférieur à la prévision de 9,5 % d'un sondage d'analystes Reuters et à la hausse de 4,3 % en avril.

"Avec la reprise stable de l'économie mondiale et les opportunités commerciales de l'IA et de l'informatique à grande vitesse qui continuent de se développer, les exportations de mai ont augmenté de 3,5% en glissement annuel", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Beatrice Tsai, fonctionnaire du ministère, a déclaré que les clients étaient prudents lorsqu'il s'agissait de passer des commandes, tout en soulignant que la demande de produits liés à l'IA avait "son propre rythme".

La dynamique des exportations taïwanaises devrait se maintenir au second semestre de cette année grâce aux avantages de production de l'industrie des puces, a ajouté le ministère.

Les entreprises taïwanaises telles que TSMC , le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, sont des fournisseurs majeurs d'Apple , de Nvidia et d'autres géants de la technologie.

TSMC a annoncé vendredi que son chiffre d'affaires pour le mois de mai avait bondi de 30 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Le ministère a prévu que les exportations de Taïwan en juin pourraient augmenter de 16 à 19 % par rapport à l'année précédente.

Les exportations vers les États-Unis ont fait un bond de 36,4 %, contre 81,6 % en avril.

Cependant, les expéditions vers la Chine - le plus grand partenaire commercial de Taïwan - ont diminué de 5,3 % en mai en glissement annuel, contre une baisse de 11,3 % le mois précédent.

Les données commerciales chinoises de vendredi ont montré que les exportations ont augmenté plus rapidement et pour un deuxième mois en mai, suggérant que les propriétaires d'usines parviennent à trouver des acheteurs à l'étranger et apportant un certain soulagement à l'économie alors qu'elle lutte pour mettre en place une reprise durable. Mais les importations sont restées en deçà des prévisions, ce qui indique que la demande intérieure reste faible.

Les expéditions totales de composants électroniques de Taïwan ont chuté de 11 % en mai par rapport à l'année précédente pour atteindre 13,4 milliards de dollars, les exportations de semi-conducteurs ayant baissé de 12,1 %.

Les importations de Taïwan ont légèrement augmenté de 0,6 % pour atteindre 31,31 milliards de dollars en mai, bien en dessous des prévisions des économistes qui tablaient sur une hausse de 6,0 %. (Reportage de Faith Hung et Jeanny Kao ; Rédaction de Kim Coghill)