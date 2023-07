Les investisseurs mettent de côté les tensions géopolitiques pour se tourner vers les actions taïwanaises, les entrées de capitaux étrangers étant les plus importantes depuis des années, grâce à la montée en flèche des actions liées à l'intelligence artificielle et à la fabrication de puces.

Cette vague d'enthousiasme, qui a également permis au Nasdaq, très technologique, de réaliser son meilleur premier semestre depuis 40 ans, est d'autant plus forte que le marché est dominé comme aucun autre par des entreprises de premier plan tout au long de la chaîne d'approvisionnement en matériel informatique et en logiciels.

Les achats nets des investisseurs étrangers, qui se sont élevés à 12 milliards de dollars au cours des six mois précédant juin, sont les plus importants depuis le premier semestre 2008, et la performance de l'indice de référence de Taïwan - qui a progressé de 20 % en dollars américains cette année - est la meilleure d'Asie.

Le ralentissement de l'économie taïwanaise, les démonstrations de force répétées de l'armée chinoise et la guerre en Ukraine, qui met en lumière les enjeux du détroit de Taïwan, n'ont guère entamé ce rallye étincelant.

Au contraire, les investisseurs estiment qu'elle est d'autant plus solide que l'enlisement du conflit dissuade la Chine d'agir et que les risques peuvent être gérés en conservant des positions liquides, tout en gardant à l'esprit une sortie possiblement rapide.

Enfin, les observateurs du marché estiment que la reprise de l'indice des prix à la consommation n'est pas terminée.

"Nous assistons actuellement à une opération tactique, qui tend à se fonder sur un horizon d'investissement à court terme avant le pic de valorisation du secteur technologique", a déclaré Carlos Casanova, économiste principal pour l'Asie à l'Union Bancaire Privee.

"Une éventuelle escalade des événements dans le détroit de Taiwan est moins pertinente pour ces investisseurs", a-t-il ajouté.

La Chine considère Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme son propre territoire, ce que conteste vivement le gouvernement de Taipei.

La Chine a organisé des jeux de guerre autour de Taïwan en août dernier et à nouveau en avril, et elle a régulièrement fait voler des avions militaires au-delà de la ligne médiane du détroit de Taïwan, qui servait auparavant de barrière officieuse entre les deux pays.

Le célèbre investisseur Warren Buffett a qualifié les tensions géopolitiques de "facteur à prendre en considération" dans sa décision de vendre, l'année dernière, la majeure partie de sa participation dans le géant Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, quelques mois seulement après l'avoir achetée.

"Personne ne peut dire qu'il n'est pas préoccupé par la menace militaire de la Chine", a déclaré un vétéran de la gestion de fonds à Taïwan, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat afin de pouvoir parler librement.

"Toutefois, nous vivons depuis longtemps avec ces tensions entre les deux rives du détroit", a-t-il ajouté. "L'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'IA se trouve à Taïwan, et les barrières à l'entrée pour tout concurrent potentiel sont assez élevées.

"Cela rend la chaîne d'approvisionnement en IA de Taïwan très attrayante pour les investisseurs étrangers, et nous pensons que leurs entrées de fonds continueront d'être importantes tout au long de l'année.

UN GAGNANT INCONTESTABLE

Les actions de l'intelligence artificielle ont grimpé en flèche cette année après que des produits tels que ChatGPT ont démontré qu'ils pouvaient rechercher et préparer des phrases entièrement formées, alimentant les paris sur son potentiel à effectuer toutes sortes de tâches créatives et permettant d'économiser de la main-d'œuvre.

Les investisseurs estiment que le marché taïwanais est particulièrement bien placé pour en profiter, car il est exposé à la croissance du secteur, des applications aux composants, où la demande est en train de rebondir.

"Pour le redressement attendu du secteur des semi-conducteurs, le grand gagnant en Asie est Taïwan et le restera probablement", a déclaré Frank Benzimra, responsable de la stratégie actions pour l'Asie à la Société Générale.

Selon la société de courtage KGI Asia, les fabricants de matériel informatique qui en bénéficieront comprennent le fabricant de cartes de circuits imprimés Unimicron, le fabricant de commutateurs de réseau Accton Technology et le fabricant d'électronique de sous-traitance Hon Hai Precision Industry.

Les cours des actions de Wistron Corp, qui se concentre sur l'assemblage de serveurs, du fabricant d'ordinateurs portables Quanta Computer et des entreprises de conception de puces Alchip Technologies et Global Unichip ont tous plus que doublé cette année.

"Nous sommes au début de la révolution de l'IA", a déclaré Andrew Swan, responsable des actions asiatiques hors Japon pour le fonds spéculatif Man GLG, qui a augmenté son exposition cette année.

Cathie Wood's Ark Investment Management a également acheté TSMC en juin, tandis que Vanguard et PineBridge Investments Asia ont également augmenté leur exposition à Alchip au cours du dernier trimestre, selon les déclarations de l'entreprise et les rapports des médias.

Certes, tout le monde n'est pas optimiste, et Goldman Sachs a fait remarquer que les exportations et l'économie nationale étant mises sous pression par la baisse de la demande, les flux étrangers pourraient avoir besoin d'une reprise des bénéfices.

L'élection présidentielle prévue en janvier 2024 est également susceptible de faire remonter les tensions et la politique à la surface, mais les investisseurs considèrent que les inquiétudes sont gérables.

"Nous ne voyons aucun risque imminent que les relations entre les deux rives du détroit se détériorent et débouchent sur une guerre", a déclaré Clarence Chan, responsable des solutions clients pour l'Asie-Pacifique hors Japon chez BNY Mellon Investment Management (1,9 trillion de dollars), qui a investi dans les actions taïwanaises.

"Le gouvernement chinois s'occupe d'autres priorités plus immédiates que Taïwan, telles que le chômage des jeunes et la reprise économique après la crise du COVID. (Ecrits par Tom Westbrook ; Reportage additionnel par Summer Zhen à Hong Kong ; Rédaction par Kim Coghill)