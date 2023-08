Les investisseurs étrangers ne semblent pas découragés par la possibilité que les tensions croissantes entre Taïwan et la Chine précipitent les sorties de fonds du marché taïwanais, a déclaré à Reuters le président de la Bourse de Taïwan.

Jusqu'à la fin du mois de juin, les investisseurs se sont rués sur les actions taïwanaises, les achats étrangers nets au cours des six derniers mois s'élevant à 12 milliards de dollars, un niveau jamais atteint depuis le premier semestre 2008. L'indice de référence de Taïwan a progressé de 16 % en dollars américains cette année, ce qui en fait l'un des meilleurs indices de référence d'Asie.

Mais le rallye d'achat net a rapidement changé de cap au cours des deux derniers mois, passant à une vente nette de 83,9 milliards de dollars taïwanais (2,62 milliards de dollars) en juillet et de 106,6 milliards de dollars taïwanais jusqu'à présent en août.

Le président de la Bourse de Taiwan, Sherman Lin, a déclaré dans une interview qu'il s'agissait d'un palier naturel après un rallye et non d'un signe que les fonds étrangers fuyaient le marché.

"Les investisseurs étrangers ont récemment réduit leurs avoirs. Mais ils détiennent toujours environ 40 % des actions taïwanaises et ont pu maintenir ce niveau pendant un certain temps jusqu'à présent", a-t-il déclaré jeudi.

"Nous avons discuté avec des investisseurs étrangers, notamment de pays tels que le Japon et Singapour. Pour eux, les tensions sont à peine préoccupantes", a-t-il ajouté, citant les voisins régionaux de Taïwan qui seraient les plus sensibles aux répercussions d'un éventuel conflit entre Taïwan et la Chine.

La Chine, qui revendique Taïwan comme son propre territoire malgré les fortes objections du gouvernement démocratiquement élu de l'île, a organisé des exercices de guerre autour de Taïwan en août dernier, et a répété ces exercices en avril de cette année.

"Même en voyant régulièrement des avions de guerre chinois voler autour de l'île, pourquoi les investisseurs étrangers n'ont-ils pas quitté le marché taïwanais ?

Les investissements à Taïwan sont actuellement trop attrayants pour être dissuadés par la Chine, a-t-il ajouté.

Les investisseurs étrangers sont attirés par la chaîne d'approvisionnement hautement développée de Taïwan, dirigée par le premier fabricant mondial de puces TSMC, une chaîne d'approvisionnement qui joue un rôle essentiel dans l'industrie de l'IA actuellement en plein essor, a déclaré M. Lin.

"La chaîne d'approvisionnement de Taïwan est très solide. Toutes ces entreprises (de la chaîne d'approvisionnement), y compris Foxconn et Quanta Computer, ont la capacité de procéder à des ajustements rapides face aux risques géopolitiques".

Le mois prochain, M. Lin et le principal régulateur des valeurs mobilières de l'île conduiront une délégation à New York et à Boston, cherchant à établir des liens directs avec 16 institutions financières, dont la Depository Trust & Clearing Company, les bourses, les fonds de pension et les sociétés de gestion de fonds, afin d'attirer davantage d'investissements dans les actions taïwanaises, a-t-il déclaré.

"Plus Taïwan sera connectée aux capitaux internationaux, plus elle sera en sécurité. (Reportage de Faith Hung et Roger Tung ; Rédaction de Jacqueline Wong)