Les marines américaine et taïwanaise ont mené en avril des exercices conjoints dans le Pacifique qui, officiellement, n'ont pas eu lieu, ont déclaré quatre personnes informées de la question, alors que les deux armées renforcent leur coopération face aux menaces militaires croissantes de la Chine.

Washington et Taipei ont renforcé leur coopération militaire ces dernières années, suite aux incursions quasi quotidiennes de la Chine dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan et aux exercices des forces chinoises à proximité de l'île.

Les engagements militaires entre les États-Unis et Taïwan, y compris les visites et les entraînements, restent discrets et ne sont souvent pas confirmés officiellement en raison de l'opposition de la Chine à tout contact militaire entre Washington et Taïpei. La Chine revendique Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme son propre territoire, ce que l'île rejette fermement.

Les exercices, qui n'ont pas été rendus publics, ont eu lieu le mois dernier dans le Pacifique occidental, selon les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère sensible de la question.

L'une d'entre elles a déclaré que de "nombreux moyens militaires" étaient impliqués. Une deuxième source a déclaré que les exercices n'existaient pas officiellement et qu'ils étaient appelés "rencontres maritimes non planifiées", soulignant un accord tacite dans lequel les deux parties affirment que les exercices sont simplement le résultat de rencontres coïncidentes.

"C'est comme si je dînais dans ce restaurant et que vous vous trouviez également ici", a déclaré la source. "Il semblerait que je partage la même table que quelqu'un d'autre.

Cette source a également indiqué qu'une demi-douzaine de navires de guerre des deux parties, dont des frégates et des navires de ravitaillement et de soutien, ont participé à ces exercices d'une durée de plusieurs jours, qui étaient destinés à pratiquer des opérations "de base" telles que les communications, le ravitaillement en carburant et le réapprovisionnement.

La marine taïwanaise a déclaré à Reuters que pour gérer les scénarios inattendus en mer et minimiser les "interférences" entre les navires, elle "agit de concert avec le Code for Unplanned Encounters at Sea" (Code pour les rencontres imprévues en mer) promu par les États-Unis, également connu sous le sigle CUES.

"La marine entre souvent en contact avec des navires d'autres pays et effectue des exercices de rencontre si nécessaire", précise le communiqué, sans plus de détails.

Le Pentagone s'est refusé à tout commentaire.

Taïwan et les États-Unis n'ont pas de relations diplomatiques officielles. Washington reconnaît officiellement Pékin, mais est tenu par la loi de fournir à Taïwan les moyens de se défendre et est le principal bailleur de fonds international de l'île.

Une troisième source a déclaré que même si les "rencontres imprévues" des deux marines concernaient essentiellement des exercices de base, de tels exercices sont essentiels pour garantir que les deux armées puissent opérer ensemble en cas d'urgence.

Le CUES a été formulé il y a une dizaine d'années pour aider à désamorcer les tensions entre les armées en mer, en fournissant des lignes directrices telles que les vitesses et les distances de sécurité, un langage de communication commun et les mesures à prendre si un navire est désemparé.

Le mois dernier, le chef de la marine taïwanaise, Tang Hua, s'est rendu aux États-Unis et a discuté des moyens de renforcer la coopération navale bilatérale, selon Reuters. Le ministère chinois des affaires étrangères a réagi en déclarant qu'il s'opposait fermement à la "collusion militaire" entre les États-Unis et Taïwan.

Ce mois-ci, le chef d'état-major général de Taïwan, l'amiral Mei Chia-shu, a assisté à la cérémonie de passation de commandement du commandement américain Indo-Pacifique à Hawaï, ce qui n'a été révélé qu'après qu'il a été aperçu dans l'assistance sur une photo officielle.

La Chine affirme depuis longtemps que Taïwan est la question territoriale la plus sensible de la Chine, ce qui constitue une pomme de discorde majeure dans les relations sino-américaines.

Pékin n'a pas renoncé à recourir à la force pour placer Taïwan sous son contrôle, tandis que Taipei affirme que les revendications territoriales chinoises sont nulles et non avenues, la République populaire de Chine n'ayant jamais gouverné l'île. (Reportage de Reuters ; rédaction de Gerry Doyle)