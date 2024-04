La présidente sortante de Taïwan, Tsai Ing-wen, envisage de s'enfuir à bord d'un avion américain en cas de guerre avec la Chine, selon un rapport non fondé publié pour la première fois en 2021 et repris à l'approche des élections générales de janvier 2024.

Un autre article affirmait que Tsai avait donné à ses confidents des laissez-passer VIP pour "s'enfuir".

Selon une analyse réalisée pour Reuters par le Centre de recherche sur l'environnement de l'information (IORG), une organisation non gouvernementale basée à Taïwan, ces articles font partie des nombreuses histoires non étayées concernant les préparatifs de Mme Tsai pour échapper au danger qui ont été diffusées sur l'île par les médias d'État chinois.

L'analyse de l'IORG a révélé que l'histoire selon laquelle Tsai prévoyait de fuir si une guerre éclatait avec la Chine, et que les exercices militaires de Taïwan étaient des répétitions à cet effet, provenait d'un média contrôlé par le Parti communiste chinois (PCC) en juin 2021, et a été rapidement reprise par d'autres sources d'information officielles chinoises.

Taipei a déclaré à plusieurs reprises que ces informations étaient fausses. Le gouvernement n'a pas détaillé publiquement ses plans pour le leadership en cas de conflit. Reuters n'a pas pu déterminer de manière indépendante l'existence de tels plans d'évacuation.

Reuters a demandé à l'IRG d'analyser l'origine des articles sur les exercices militaires de Taïwan, car ces exercices ont suscité l'ire de la Chine et une importante couverture internationale.

L'IORG est un groupe non partisan de chercheurs en sciences sociales et d'analystes de données financé par des institutions universitaires et des organisations soutenues financièrement par la Grande-Bretagne et les États-Unis.

L'organisation a trouvé plus de 400 articles décrivant les exercices militaires, y compris les exercices annuels Han Kuang, comme des répétitions destinées à faire déserter les dirigeants taïwanais, ce qui, selon l'IORG, semble être une tentative concertée de Pékin pour saper le Parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir.

Le bureau des affaires taïwanaises de la Chine, responsable des relations avec Taipei, a répondu aux questions de Reuters que les recherches de l'IORG comportaient des allégations "fabriquées et mal intentionnées".

Il a déclaré que la Chine était victime d'une "guerre cognitive", c'est-à-dire de tentatives d'influencer le sentiment public par la propagation de fausses informations, de la part du DPP. Le parti a créé une chaîne d'approvisionnement en fausses informations qui a blessé les sentiments des compatriotes.

L'analyse des articles et des vidéos publiés entre avril 2021 et le 13 janvier 2024 a été réalisée à l'aide de technologies de traitement des données qui ont permis à l'IORG d'identifier les origines de certains récits et des mots-clés qui y sont associés.

Malgré les efforts d'influence de la Chine, Lai Ching-te du DPP a été élu président le 13 janvier, bien que le parti ait perdu sa majorité parlementaire. Lai sera investi le 20 mai.

Pékin, qui tente depuis longtemps de forcer Taïwan, gouvernée démocratiquement, à accepter les revendications de souveraineté de la Chine, considère Tsai et Lai comme des séparatistes. La Chine a présenté le soutien aux candidats du DPP comme un vote en faveur de la guerre en raison du refus de Lai d'accepter la position de Pékin selon laquelle Taïwan fait partie d'"une seule Chine". Lai a insisté tout au long de la campagne sur le fait qu'il ne cherchait pas à modifier le statu quo, dans lequel Taïwan jouit d'une indépendance de fait mais d'une reconnaissance diplomatique officielle très limitée.

Pékin a insisté sur une éventuelle "réunification" avec Taïwan, que le PCC n'a jamais gouverné, au sein d'"une seule Chine". Elle n'a pas renoncé à l'usage de la force pour atteindre cet objectif.

POINTS DE DISCUSSION Les histoires décrivant les dirigeants du DPP comme des bellicistes qui s'enfuiraient en cas de conflit sont devenues des points de discussion à Taïwan et ont été utilisées par certains médias et politiciens de l'opposition pour critiquer le DPP.

Selon l'analyse de l'IORG, le nombre d'articles a souvent augmenté à des moments politiquement sensibles, tels que la visite de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, à Taipei en 2022, et les exercices militaires annuels. Les discussions sur ces sujets par les politiciens de l'opposition et sur les médias sociaux ont également augmenté au cours de ces périodes de fortes tensions, selon l'analyse. Autour de ces périodes, les médias d'État à Pékin et dans la province de Fujian près de Taïwan, ainsi que les médias basés à Hong Kong que les responsables du renseignement de Taïwan considèrent comme liés au PCC, ont publié plus de 93 % des 439 articles décrivant les exercices comme des préparatifs pour la désertion des principaux dirigeants taïwanais, a déclaré l'IORG.

De nombreux articles ont été amplifiés par des voix pro-Pékin, y compris des médias basés à Taïwan et des comptes de médias sociaux, a constaté l'IORG.

Le ministère de la défense taïwanais a déclaré dans un rapport présenté au parlement le 7 mars que Pékin avait utilisé les médias d'État et des "collaborateurs locaux" pour diffuser des récits susceptibles d'affaiblir la confiance dans le gouvernement. Il n'a pas nommé les collaborateurs présumés.

Le bureau présidentiel a déclaré séparément à Reuters que la Chine était engagée dans une "guerre de désinformation" contre l'île.

Le principal parti d'opposition taïwanais, le Kuomintang (KMT), qui est favorable à un resserrement des liens avec la Chine mais se défend d'être favorable à Pékin, a déclaré, en réponse aux questions de Reuters, que ses critiques à l'égard du DPP ne signifiaient pas qu'il devait être "accusé de déloyauté ou étiqueté comme collaborateur de la 'guerre cognitive' par une force hostile extérieure".

Le KMT a ajouté qu'il s'opposait à toute "guerre cognitive" menée par des forces étrangères, y compris Pékin, pour interférer dans les élections à Taïwan.

ORIGINES FUJIENNES

L'analyse de l'IORG a montré que le Fujian Daily Press Group, soutenu par le PCC, qui gère un réseau de portails d'information axés sur Taïwan, était à l'origine d'environ 20 % des 439 articles.

Le Fujian Daily Press Group et les autres médias mentionnés dans cet article n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les recherches de l'IORG ont porté sur plus de 1 300 organes de presse officiels chinois, plus de 500 000 comptes sur YouTube, Weibo et Douyin - la version chinoise de TikTok - et plus de 1,2 million de pages Facebook en langue chinoise.

Les sociétés mères de YouTube, Weibo et Douyin n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Sur les 439 articles publiés entre avril 2021 et le 13 janvier qui présentaient les exercices militaires de Taïwan comme des répétitions d'évasion pour Tsai, 110 provenaient d'organes basés à Pékin, notamment les éditions étrangères du People's Daily et du Global Times.

169 autres provenaient de Hong Kong, qui est depuis longtemps une plaque tournante pour les médias en langue chinoise, et 130 ont été publiés à partir de Fuzhou, la capitale du Fujian.

Parmi ces derniers, le site web Taihainet, géré par le Fujian Daily, et les comptes de médias sociaux associés ont publié près de 90 articles.

L'histoire selon laquelle les dirigeants taïwanais s'enfuiraient par avion a été lancée dans un article du Fujian Daily daté du 10 juin 2021, selon l'IORG. Le journal a qualifié un avion de transport C-17 de l'armée américaine, qui s'était rendu à Taïwan ce mois-là, d'"avion en fuite" pour les dirigeants taïwanais.

Dans les trois mois qui ont suivi la publication de cet article, des récits similaires sont apparus dans 22 articles ou vidéos publiés par d'autres médias d'État chinois, ainsi que sur des comptes de médias sociaux en Chine et à Taïwan et dans des commentaires de médias et d'hommes politiques taïwanais.

Jaw Shaw-kong, personnalité du monde des médias et candidat du KMT à la vice-présidence cette année, a écrit sur Facebook en août 2021 - peu après la chute de Kaboul aux mains des talibans - qu'il se demandait si Tsai allait démissionner et s'enfuir dans un avion "si l'ennemi était aux portes, comme ce qui s'est passé en Afghanistan".

Des politiciens de l'opposition taïwanaise candidats aux élections législatives de 2024, tels que Fu Kun-Chi, membre influent du KMT, ont également suggéré que le DPP s'enfuirait.

"Ceux qui ne peuvent pas s'enfuir seraient comme vous, les gens ordinaires rassemblés ici", a déclaré Fu à une foule de plusieurs centaines de personnes lors d'un rassemblement le 10 décembre.

Jaw et le bureau de Fu n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les médias taïwanais sont animés et partisans, certains médias et personnalités prônant l'indépendance formelle, d'autres favorisant le resserrement des liens économiques et politiques avec Pékin. La liberté d'expression, y compris sur les questions relatives aux futures relations de l'île avec la Chine, est protégée par la loi.

RÉCITS LOCAUX

D'autres récits sont nés dans des organes d'information ou des médias sociaux basés à Taïwan avant d'être modifiés et amplifiés par d'autres, selon la chronologie établie par l'IORG.

Le 8 septembre 2022, Storm Media, basé à Taïwan, a publié un article, citant des sources non identifiées, affirmant que Mme Tsai avait délivré un "laissez-passer confidentiel" donnant à ses confidents un accès privilégié aux abris militaires en cas de guerre.

Le bureau de Mme Tsai a démenti l'article.

Le 14 septembre, l'article a été modifié en un récit sur une "carte d'embarquement en fuite" par une publication en ligne gérée par China VTV, basée à Hong Kong, que le bureau d'enquête de Taïwan a publiquement accusée d'avoir des liens financiers avec les autorités chinoises.

VTV n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'IORG a constaté qu'au moins deux douzaines de publications ou de comptes de médias sociaux basés à Taïwan ou en Chine ont amplifié une version de l'histoire du "laissez-passer en fuite" après la publication de l'article de Storm Media. "Les affirmations les plus exagérées rendent les affirmations exagérées moins exagérées et encore plus crédibles", a déclaré Yu Chihhao, codirecteur de l'IORG.

Selon Fu King-wa, professeur de journalisme à l'université de Hong Kong, les efforts d'influence extérieure de la Chine permettent à Pékin d'atteindre un large public.

Mais leurs résultats ne sont pas toujours clairs, a-t-il ajouté, précisant qu'il n'y avait pas de "preuves disponibles quant à leur efficacité à changer ou à avoir un impact sur les conditions politiques locales des autres pays, ou sur leurs résultats".