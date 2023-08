Qu'il s'agisse de chanter des chansons pop ou de répondre à des questions de coiffure sur Instagram, les candidats à la présidence de Taïwan se tournent de plus en plus vers les jeunes électeurs, qui devraient jouer un rôle clé lors des élections présidentielles et législatives.

Le résultat du scrutin de janvier 2024, très surveillé, donnera le ton des relations tumultueuses entre Taipei et Pékin, qui n'a pas exclu de s'emparer par la force de l'île de 23 millions d'habitants, alors même que les États-Unis se sont engagés à la défendre.

En 2020, juste après les manifestations pour la démocratie dans la ville de Hong Kong sous domination chinoise, la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, et son Parti démocrate progressiste (DPP) ont remporté une victoire écrasante, en partie grâce à la forte participation des jeunes électeurs, selon les analystes et les sondages électoraux.

Le DPP est en passe de conserver le pouvoir pour un troisième mandat, le candidat du parti, le vice-président William Lai, 63 ans, étant en tête des sondages d'opinion. Les jeunes électeurs jouent à nouveau un rôle, mais cette fois-ci, ils gravitent autour du candidat de l'ombre qui est devenu le plus proche adversaire du DPP.

Ko Wen-je, un ancien maire de Taipei âgé de 64 ans, a conquis de nombreux jeunes électeurs en parlant simplement de problèmes tels que le coût élevé du logement, plutôt que de se concentrer sur la menace chinoise.

Les jeunes Taïwanais "ne trouvent pas de bons emplois, n'ont pas les moyens d'acheter une maison, n'osent pas se marier et ne veulent pas avoir d'enfants", a déclaré M. Ko lors d'un forum de la jeunesse au mois d'août. "L'innovation est la seule solution pour Taïwan.

Connu affectueusement par ses partisans sous le nom de K.P., l'approche non traditionnelle de la politique de Ko - comme en témoignent ses mouvements de danse énergiques lors d'un concert de collecte de fonds le mois dernier - l'a également séduit les jeunes électeurs qui en ont assez de la domination des deux partis sur la politique de l'île.

Bien que Ko, du petit Parti du peuple taïwanais (TPP), accuse un retard de 17 points sur Lai, il arrive en tête parmi les électeurs de moins de 40 ans, selon un sondage réalisé à la mi-août par la Fondation taïwanaise pour l'opinion publique.

Lai et le DPP, que la Chine qualifie de sécessionniste, ont présenté le scrutin comme un choix entre la démocratie et l'autoritarisme. Les rivaux traditionnels du parti, le Kuomintang (KMT), qui sont favorables à des liens plus étroits avec Pékin, ont présenté le scrutin comme une élection "guerre ou paix".

"Ma responsabilité est de donner de l'espoir aux jeunes. Ce n'est que lorsque les jeunes auront de l'espoir que notre pays aura de l'espoir", a déclaré M. Lai aux médias étrangers la semaine dernière, lorsqu'on lui a demandé pourquoi les jeunes se détournaient du DPP.

Une candidature tardive à la présidence annoncée cette semaine par Terry Guo, 72 ans, le fondateur milliardaire du grand fournisseur d'Apple Foxconn, a encore dynamisé la course à la conquête des électeurs.

Il est possible que certains jeunes électeurs se manifestent tardivement, de sorte que l'attrait de Ko pour ce groupe démographique pourrait combler l'écart avec Lai.

"Si les jeunes qui ne votent pas ou qui votent rarement à un certain moment viennent voter, ils pourraient vraiment avoir un impact critique sur l'élection", a déclaré Chen Kuang-hui, professeur de sciences politiques à l'université nationale Chung Cheng de Taïwan.

À la fin de l'année 2022, environ 19 millions des 23 millions d'habitants de Taïwan avaient le droit de voter, dont un tiers était âgé de 20 ans - l'âge légal du droit de vote - à 39 ans, d'après les données du gouvernement.

Bien que les données sur le vote soient rares, M. Chen et d'autres observateurs politiques ont souligné une enquête de la Commission électorale centrale de Taïwan montrant que le taux de participation des personnes âgées de 30 ans ou moins a augmenté de 15 % à 20 % en 2020 par rapport aux deux élections précédentes. Le taux de participation des personnes âgées de 31 à 40 ans a augmenté de 10 à 15 %, selon l'enquête.

CONFÉRENCES ET INSTAGRAM

En troisième position dans les sondages, et derrière Ko et Lai dans la cohorte des moins de 40 ans, se trouve Hou Yu-ih, 66 ans, le candidat du KMT, qui a autrefois gouverné toute la Chine avant de perdre une guerre civile contre les communistes de Mao Zedong et de s'enfuir à Taïwan.

Capter le vote des jeunes est un défi permanent pour l'ancien parti au pouvoir à Taïwan, dont seulement 3 % des 300 000 membres ont moins de 40 ans, a déclaré à Reuters Ho Chih-yung, un responsable du KMT.

Ces derniers mois, le parti a organisé des programmes pour les jeunes, notamment un parlement modèle et des séminaires sur les conflits possibles avec la Chine.

"Tous les quatre ans, il y a des électeurs qui se présentent pour la première fois et qui pourraient être la marge entre la victoire et la défaite", a déclaré M. Ho, qui a participé à l'organisation de ces événements. "Tous les partis tentent d'obtenir leur soutien.

En se concentrant sur ces questions, les électeurs potentiels risquent de ne pas être convaincus, comme Zheng De-wei, 25 ans, étudiant diplômé, qui a déclaré que ses amis étaient plus préoccupés par leur survie dans une économie qui devrait connaître sa croissance la plus lente depuis huit ans.

"La priorité est de pouvoir gagner sa vie", a déclaré M. Zheng, qui se décrit comme "politiquement neutre".

Bien qu'il dispose d'une solide avance dans les sondages d'opinion, le DPP est parfaitement conscient des dangers que représente la perte des jeunes électeurs.

Dans une analyse officielle de sa défaite aux élections locales de novembre, où sa campagne axée sur la Chine n'a pas réussi à mobiliser des électeurs plus préoccupés par des questions telles que la criminalité et la pollution, le DPP a déclaré qu'il devait "réfléchir en profondeur" aux raisons pour lesquelles il avait "perdu le soutien des jeunes".

Pour tenter de les reconquérir, M. Lai a multiplié les campagnes sur les médias sociaux, animant récemment une session "demandez-moi n'importe quoi" sur l'Instagram de Meta Platforms, où plusieurs questions lui ont été posées sur sa coiffure avec une raie au milieu.

"Il est plus important de mettre à jour ce qu'il y a sous les cheveux que de mettre à jour sa coiffure", a plaisanté Lai. (Reportage de Sarah Wu et Yimou Lee ; Reportage complémentaire de Ben Blanchard ; Rédaction de John Geddie et Gerry Doyle)