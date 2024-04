HUALIEN, Taïwan (Reuters) - Les recherches se poursuivent à Taïwan afin de retrouver plusieurs personnes encore portées disparues vendredi, après le séisme de magnitude 7,2 survenu mercredi au large de l'île.

Le séisme, le plus violent depuis 25 ans pour l'île, a fait dix morts et plus de 1.000 blessés. Des centaines de personnes ont en outre été bloquées dans un parc naturel après que les routes ont été coupées par des rochers.

Les pompiers taïwanais ont indiqué que 18 personnes, dont quatre ressortissants étrangers, étaient toujours portées disparues sans qu'on sache où elles pourraient se trouver.

Les secouristes tentent par ailleurs d'entrer en contact avec six autres personnes, disparues sur un chemin de randonnée, ont ajouté les pompiers.

Le chef des équipes de secours de la ville de Kaohsiung, dans le sud de Taïwan, a déclaré que des intempéries pourraient compliquer les opérations de recherche vendredi.

"La pluie augmente les risques d'éboulements et de glissements de terrain", a dit Su Yu-ming. "Ces facteurs sont imprévisibles, nous ne pouvons donc pas confirmer le nombre de jours qui seront nécessaires aux recherches."

(Avec la contribution de Adrian Portugal, rédigé par Ben Blanchard; version française Camille Raynaud)

par Fabian Hamacher et Joyce Zhou