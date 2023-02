Les républicains américains demandent à Biden de donner un coup de pouce à Taïwan dans sa demande de budget

Les représentants Michael McCaul et Mike Rogers, présidents des commissions des affaires étrangères et des services armés de la Chambre des représentants, et les sénateurs Jim Risch et Roger Wicker, représentants républicains des commissions des relations étrangères et des services armés du Sénat, ont demandé à Biden d'inclure jusqu'à 2 milliards de dollars de subventions au titre du financement militaire étranger (FMF) pour Taïwan dans son projet de budget pour l'exercice fiscal se terminant en septembre 2024.

Les assistants du Congrès ont déclaré qu'ils s'attendent à ce que Biden publie le budget le 9 mars.

Dans une lettre adressée à Biden, les quatre parlementaires ont qualifié le renforcement des capacités militaires de la Chine et la récente incursion dans l'espace aérien américain d'un ballon de surveillance à haute altitude de "grave menace" pour les intérêts américains.

Ils ont souligné la nécessité de soutenir Taïwan, une île gouvernée de manière indépendante que la Chine considère comme une province sécessionniste.

"Pour arrêter ces tendances, les États-Unis doivent agir de toute urgence pour se défendre et s'assurer que nos alliés et partenaires disposent des capacités nécessaires pour se défendre contre le (Parti communiste chinois)", indique la lettre.

À la fin de l'année dernière, le Congrès a approuvé à une écrasante majorité une législation autorisant 10 milliards de dollars - soit 2 milliards de dollars par an pendant cinq ans - de subventions FMF annuelles pour Taïwan. Cependant, un projet de loi sur les dépenses adopté à la fin de l'année ne comprenait pas l'argent nécessaire au financement du programme.

La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la lettre.