Les restrictions de voyage imposées par le COVID aux visiteurs chinois sont "discriminatoires" - médias d'État

Après avoir gardé ses frontières pratiquement fermées pendant trois ans, imposant un régime strict de confinement et de tests incessants, la Chine a brusquement changé de cap pour vivre avec le virus le 7 décembre, et une vague d'infections a déferlé sur tout le pays.

Certains endroits ont été pris de court par l'ampleur de l'épidémie chinoise et ont exprimé leur scepticisme quant aux statistiques COVID de Pékin. Les États-Unis, la Corée du Sud, l'Inde, l'Italie, le Japon et Taïwan ont imposé des tests COVID aux voyageurs en provenance de Chine.

"La véritable intention est de saboter les trois années d'efforts de la Chine en matière de contrôle du COVID-19 et d'attaquer le système du pays", a déclaré le tabloïd d'État Global Times dans un article publié tard jeudi, qualifiant les restrictions de "non fondées" et "discriminatoires".

La Chine cessera d'exiger que les voyageurs entrants soient mis en quarantaine à partir du 8 janvier. Mais elle exigera toujours un résultat négatif au test PCR dans les 48 heures précédant le départ.

L'Italie a exhorté jeudi le reste de l'Union européenne à suivre son exemple, mais la France, l'Allemagne et le Portugal ont déclaré qu'ils ne voyaient pas la nécessité de nouvelles restrictions de voyage, tandis que l'Autriche a souligné les avantages économiques du retour des touristes chinois en Europe.

Les dépenses mondiales des visiteurs chinois représentaient plus de 250 milliards de dollars par an avant la pandémie.

Les États-Unis ont fait part de leurs inquiétudes quant aux mutations potentielles du virus lors de son passage dans le pays le plus peuplé du monde, ainsi qu'à la transparence des données de la Chine.

Le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies envisage d'échantillonner les eaux usées des avions internationaux pour suivre l'émergence de nouvelles variantes, a déclaré l'agence à Reuters.

La Chine, un pays de 1,4 milliard d'habitants, a signalé un nouveau décès dû au COVID pour la journée de jeudi, comme la veille - des chiffres qui ne correspondent pas à l'expérience d'autres pays après leur réouverture.

Le bilan officiel de 5 247 décès en Chine depuis le début de la pandémie se compare à plus d'un million de décès aux États-Unis. Hong Kong, ville de 7,4 millions d'habitants sous domination chinoise, a signalé plus de 11 000 décès.

La société de données sanitaires Airfinity, basée au Royaume-Uni, a déclaré jeudi qu'environ 9 000 personnes en Chine meurent probablement chaque jour du COVID. Les décès cumulés en Chine depuis le 1er décembre ont probablement atteint 100 000, avec des infections totalisant 18,6 millions, a-t-elle déclaré.

Airfinity prévoit que les infections au COVID en Chine atteindront leur premier pic le 13 janvier, avec 3,7 millions de cas par jour.

SURMORTALITÉ

L'épidémiologiste en chef de la Chine, Wu Zunyou, a déclaré jeudi qu'une équipe du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies prévoit d'évaluer les décès de manière différente.

L'équipe mesurera la différence entre le nombre de décès dans la vague actuelle d'infections et le nombre de décès attendus si l'épidémie n'avait jamais eu lieu. En calculant la "surmortalité", la Chine sera en mesure de déterminer ce qui a pu être potentiellement sous-estimé, a déclaré Wu.

La Chine a déclaré qu'elle ne compte que les décès de patients atteints de COVID causés par la pneumonie et l'insuffisance respiratoire comme étant liés au COVID.

Le nombre relativement faible de décès ne correspond pas non plus à la forte demande signalée par les salons funéraires dans plusieurs villes chinoises.

La levée des restrictions, après les protestations généralisées contre celles-ci en novembre, a submergé les hôpitaux et les salons funéraires à travers le pays, avec des scènes de personnes sous perfusion au bord de la route et des files de corbillards devant les crématoriums alimentant l'inquiétude du public.

Les experts de la santé affirment que la Chine a été mal préparée par le brusque revirement des politiques longtemps défendues par le président Xi Jinping. En décembre, les appels d'offres lancés par les hôpitaux pour l'achat d'équipements médicaux essentiels tels que les ventilateurs et les moniteurs de surveillance étaient deux à trois fois plus élevés que les mois précédents, selon une étude de Reuters, ce qui suggère que les hôpitaux de tout le pays s'efforcent de combler les pénuries.