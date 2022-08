Lors de sa première visite en Chine, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères cherche à rassurer Pékin sur les liens avec les États-Unis.

M. Park doit effectuer un séjour de trois jours dans la ville portuaire orientale de Qingdao, au cours duquel il s'entretiendra avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré le ministère des Affaires étrangères de Séoul. Park est le premier fonctionnaire de haut niveau à se rendre en Chine depuis que Yoon a pris ses fonctions en mai.

Son voyage intervient après que Pékin ait exprimé son indignation à la suite de la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, à Taïwan la semaine dernière. La Chine revendique l'île autonome comme la sienne.

Yoon a été critiqué par les législateurs, dont certains du parti au pouvoir, pour ne pas avoir rencontré Pelosi. Yoon, qui était en vacances, a tenu un appel téléphonique avec elle à la place. Son bureau a déclaré que la décision avait été prise en tenant compte des intérêts nationaux et qu'il n'y avait aucune pression de la part de Pékin.

Les enjeux de la visite de Park sont élevés, car Séoul est sur la corde raide entre son alliance avec les États-Unis et avec la Chine, le principal partenaire commercial de la Corée du Sud, dans le cadre de leur rivalité croissante.

Park a déclaré que son voyage serait l'occasion de réduire les malentendus et de stimuler la coopération dans des domaines tels que le commerce, la santé et l'environnement.

"En promouvant activement la communication stratégique de haut niveau, nous pouvons mieux nous comprendre, réduire les malentendus inutiles et élargir les intérêts communs", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

M. Park a fait remarquer que lorsqu'il a rencontré M. Wang lors de la réunion des ministres des affaires étrangères du G20 le mois dernier en Thaïlande, il a déclaré que le renforcement de l'alliance avec les États-Unis et la participation de la Corée du Sud à un forum économique pour l'Asie soutenu par les États-Unis, qui, selon Pékin, est conçu pour découpler les pays du site https://www.reuters.com/world/beijing-says-us-backed-asia-plan-seeks-decouple-countries-china-2022-05-25 de son économie, n'étaient pas destinés à "négliger ou mettre de côté" les liens avec la Chine.

Les deux parties sont également confrontées à une flambée potentielle au sujet du système de défense antimissile américain THAAD stationné en Corée du Sud, ainsi que de la participation éventuelle de Séoul à une alliance de puce dirigée par les États-Unis et impliquant Taïwan et le Japon, à laquelle la Chine s'oppose.

M. Yoon a promis d'acheter et de déployer une autre batterie THAAD, et d'abandonner la promesse faite par son prédécesseur en 2017 à la Chine des "Trois Nos" - pas de déploiement supplémentaire de THAAD, pas de participation à un bouclier antimissile mondial dirigé par les États-Unis, et pas de création d'une alliance militaire trilatérale impliquant le Japon.

La Chine soutient que le puissant radar du système pourrait épier dans son espace aérien, et les relations ont subi un revers après que la Chine a fortement réduit les importations commerciales et culturelles.

Le ministère des affaires étrangères de Pékin a demandé à Séoul de tenir sa promesse, mais Mme Park a déclaré lors d'une récente interrogation parlementaire que les "Trois Nos" ne sont pas une promesse ou un accord officiel.

L'agence de presse Yonhap a rapporté lundi que la Corée du Sud a décidé d'assister à une réunion préliminaire pour le pacte sur les puces, baptisé "Chip 4", citant un haut fonctionnaire présidentiel anonyme.

M. Yoon a déclaré que son gouvernement étudiait la question à la lumière des intérêts nationaux, et le ministère des affaires étrangères a déclaré qu'aucune décision n'avait été prise.