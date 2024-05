MÉDIAS D'ÉTAT CHINOIS : LA CHINE DISPOSE DE CONTRE-MESURES PLUS RICHES ET PLUS PUISSANTES SI LES ÉTATS-UNIS CONTINUENT DE VIOLER, DE METTRE EN DANGER LA SOUVERAINETÉ ET LES INTÉRÊTS DE SÉCURITÉ DE LA CHINE SUR DES QUESTIONS ESSENTIELLES OU DE RÉDUIRE L'ESPACE DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ET DES INDIVIDUS CHINOIS.