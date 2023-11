Mike Dolan jette un coup d'œil sur les marchés américains et mondiaux. Alors que les Américains jettent un coup d'œil rapide sur les marchés vendredi avant de reprendre le long week-end de Thanksgiving, on peut s'attendre à des gains boursiers soutenus, à des rendements obligataires plus élevés et à une sous-performance de plus en plus marquée des actions chinoises.

Les marchés financiers américains rouvriront après Thanksgiving pour un "Black Friday" écourté, au cours duquel la demande sera probablement aussi importante sur High Street que sur Wall St.

Mais la volatilité modérée des marchés, qui a vu l'indice VIX "de la peur" atteindre un niveau de clôture post-pandémique mercredi à seulement 12,75, a été favorisée par les signes d'un certain apaisement des tensions géopolitiques. Le cessez-le-feu de quatre jours entre Israël et le Hamas semblait tenir bon vendredi, aucune attaque majeure n'ayant été signalée, bien que les deux parties aient été accusées de violations.

Les prix du pétrole, qui ont de nouveau fortement baissé au cours des deux derniers jours en raison du report chaotique de la réunion de l'OPEP+ de ce week-end, sont restés stables vendredi et le pétrole brut américain s'est maintenu juste au-dessus de 76 dollars le baril.

Cependant, avec les ventes au détail saisonnières désormais au centre de l'attention de nombreux observateurs des marchés boursiers et économiques, les contrats à terme du S&P500 étaient en hausse avant l'ouverture et semblent prêts à étendre leurs gains à leur plus haut niveau depuis près de quatre mois - et potentiellement en voie de réaliser leur meilleur mois depuis trois ans.

Les résultats de l'enquête rapide sur l'activité économique en Europe pour le mois de novembre, publiés jeudi, sont supérieurs aux prévisions et pourraient contribuer à une remontée des rendements obligataires.

Avec 148 milliards de dollars de nouveaux bons du Trésor à 2, 5 et 7 ans mis aux enchères la semaine prochaine, les rendements de référence à 10 ans ont augmenté d'environ 5 points de base à 4,48 % avant la session écourtée de vendredi. L'indice du dollar est resté sous contrôle et a légèrement baissé.

Cependant, la plupart des actions étrangères étant stables ou en hausse, les mouvements les plus frappants ont sans doute été la chute incessante des actions chinoises, qui ont enregistré leur clôture la plus basse depuis près d'un mois et dont les performances sont désormais inférieures de près de 20 % à celles de l'indice MSCI tous pays confondus pour la période allant de 2023 à ce jour.

Les données montrant une chute des investissements directs étrangers dans la deuxième économie mondiale cette année, les investisseurs étrangers ont vendu vendredi 6,2 milliards de yuans (859,79 millions de dollars) d'actions chinoises via le Stock Connect, ce qui représente la plus forte sortie journalière depuis plus d'un mois.

La baisse a marqué une nouvelle fois la réaction des investisseurs aux rapports sur les nouvelles mesures officielles visant à soutenir le secteur immobilier chinois en difficulté.

L'indice Hang Seng Mainland Properties a chuté de 2,2 %, même après que Bloomberg News ait rapporté jeudi que Pékin pourrait autoriser les banques à offrir des prêts à court terme non garantis aux promoteurs immobiliers qualifiés pour la première fois.

Les tensions à l'approche des élections taïwanaises de l'année prochaine n'ont pas aidé. Les partis d'opposition taïwanais, qui cherchent à resserrer les liens avec la Chine, ont enregistré vendredi des candidats distincts à la présidence après une scission spectaculaire, ce qui pourrait permettre au parti au pouvoir, qui a défié les pressions de Pékin, de rester au pouvoir.

Le géant américain des puces électroniques Nvidia a indiqué à ses clients chinois qu'il retardait le lancement d'une nouvelle puce d'intelligence artificielle qu'il a conçue pour se conformer aux règles d'exportation américaines jusqu'au premier trimestre de l'année prochaine, selon des sources de l'agence Reuters.

En Europe, les données ont montré que l'économie allemande s'est légèrement contractée au troisième trimestre, confirmant une première estimation d'une baisse de 0,1 %. Le ministre des finances Christian Lindner devrait proposer un budget supplémentaire pour cette année, qui comprend la suspension des limites sur les nouveaux emprunts après une crise budgétaire causée par une décision de justice la semaine dernière.

Les dirigeants des partis néerlandais se sont rencontrés vendredi pour la première fois depuis que le populiste anti-islam Geert Wilders a remporté les élections de mercredi, afin d'entamer le processus long et difficile de formation d'une coalition.

Dans le secteur bancaire, la banque britannique Barclays travaille sur des plans visant à économiser jusqu'à 1 milliard de livres (1,25 milliard de dollars), ce qui pourrait impliquer la suppression de 2 000 emplois, principalement dans les services administratifs de la banque britannique.

Les principaux développements qui devraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de vendredi : * Le vice-président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos, et le gouverneur de la Banque d'Espagne, Pablo Hernandez de Cos, prendront la parole : HWorld