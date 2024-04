Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Une pause dans la chute des marchés obligataires mondiaux, une stabilisation à Wall Street et un dollar plus faible devraient contribuer à soutenir les marchés asiatiques jeudi, alors que les investisseurs ont également les yeux tournés vers la visite du secrétaire au Trésor américain Janet Yellen en Chine.

Le calendrier économique de l'Asie et du Pacifique est extrêmement léger jeudi, avec seulement les rapports sur l'indice des directeurs d'achat des services australiens et indiens, laissant les investisseurs s'inspirer des mouvements et des événements du marché mondial. Le principal d'entre eux sera la réitération du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, mercredi, selon laquelle les décideurs politiques peuvent prendre leur temps pour délibérer sur la date de leur première réduction de taux, et qu'il est encore "trop tôt" pour juger si la récente inflation plus forte que prévu est "plus qu'une simple bosse".

La réduction récente des anticipations de baisse des taux américains - les marchés des taux ne s'attendent plus à une baisse en juin ou à un assouplissement de 75 points de base au total cette année - a récemment commencé à peser sur les marchés obligataires et boursiers dans le monde entier. Mais Powell n'a pas effrayé davantage les chevaux mercredi. En outre, les chiffres ont également montré que les pressions sur les prix du secteur des services se sont considérablement ralenties le mois dernier et que le dollar a connu sa plus forte baisse en un mois, ce qui devrait aider les actions asiatiques jeudi à récupérer une partie des pertes de la veille.

Mme Yellen se rend en Chine alors que les preuves s'accumulent que l'économie pourrait enfin sortir de son marasme post-fermeture. Les derniers indices PMI des services ont renforcé ce point de vue, et l'indice des surprises économiques en Chine de Citi est à son plus haut niveau depuis près d'un an.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) des services Caixin/S&P Global est passé de 52,5 le mois précédent à 52,7 en mars, dépassant la barre des 50 qui sépare l'expansion de la contraction pour le 15e mois consécutif. La reprise timide de la Chine soutient également la hausse continue des prix des produits de base au niveau mondial. Le pétrole s'est rapproché des 89 dollars le baril mercredi, le cuivre a atteint un pic de 13 mois et l'or a enregistré un nouveau record.

L'or a progressé au cours de 26 des 35 derniers jours de cotation, ce qui représente une hausse de 15 %. Les investisseurs se méfieront de nouvelles répliques après le tremblement de terre de magnitude 7,2 qui a secoué Taïwan mercredi, le plus important que l'île ait connu depuis 25 ans. Les actions du géant mondial de la fabrication de puces TSMC ont chuté de 0,9 % après avoir déclaré que certaines installations avaient été évacuées à la suite du tremblement de terre, bien que les travailleurs soient revenus depuis. Les chiffres de l'indice PMI des services de l'Inde, quant à eux, seront suivis de près pour voir s'ils sont aussi bons que ceux de l'indice PMI de l'industrie manufacturière en début de semaine. En mars, l'industrie manufacturière s'est développée au rythme le plus rapide depuis 16 ans et les embauches ont augmenté au taux le plus élevé depuis six mois.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- PMI des services en Australie (mars)

- PMI des services en Inde (mars)

- Visite en Chine de Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain