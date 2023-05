Le président philippin Ferdinand Marcos Jr a déclaré jeudi que l'accord conclu cette année pour permettre aux États-Unis d'accéder à davantage de bases militaires dans son pays n'était pas destiné à être utilisé pour des "actions offensives" contre un quelconque pays.

S'adressant à un groupe de réflexion américain à Washington, M. Marcos a déclaré qu'il avait insisté sur ce point auprès des responsables chinois lors de récents entretiens. Il a également déclaré que les États-Unis n'avaient pas demandé aux Philippines de fournir des troupes en cas de guerre entre la Chine et les États-Unis au sujet de Taïwan.

M. Marcos a déclaré au Center for Strategic and International Studies que l'accord de coopération renforcée en matière de défense (EDCA) de 2014, qui autorise l'accès à des bases aux Philippines, avait été conçu pour faire face aux effets du changement climatique.

"Le ministre chinois des affaires étrangères vient de me rendre visite (...) et je lui ai dit et assuré que non, ces bases ne sont pas (...) destinées à être des bases militaires pour attaquer, pour agir contre n'importe qui, n'importe quel pays, pas la Chine, pas n'importe quel pays", a déclaré M. Marcos.

Il a déclaré que l'utilisation des bases de l'EDCA pour des "actions offensives" serait en dehors des paramètres de ce que Manille avait discuté avec les États-Unis et a ajouté que Washington n'avait jamais évoqué la possibilité qu'elles soient utilisées comme "zones de rassemblement" pour des actions offensives contre un quelconque pays.

Les liens entre Manille et Washington se sont resserrés sous Marcos, qui a accordé à l'armée américaine l'accès à quatre bases supplémentaires en février, ce qui, selon la Chine, "attise le feu" des tensions régionales.

Selon les experts, les États-Unis considèrent les Philippines comme un lieu potentiel d'implantation de roquettes, de missiles et de systèmes d'artillerie pour contrer une invasion amphibie chinoise de Taïwan, que la Chine revendique comme son propre territoire.

Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a déclaré à l'issue d'une réunion des ministres de la défense et des affaires étrangères des États-Unis et des Philippines le mois dernier qu'il était "trop tôt" pour discuter des équipements que les États-Unis souhaiteraient installer dans les bases philippines.

M. Marcos s'est rendu à Washington pour un sommet avec le président Joe Biden afin d'obtenir des éclaircissements sur l'étendue de l'engagement de Washington à protéger son pays dans le cadre d'un pacte de sécurité datant de 1951, dans un contexte de tensions croissantes en mer de Chine méridionale, où Manille a des prétentions rivales à celles de Pékin, ainsi que de tensions concernant Taïwan et la Corée du Nord.

M. Biden a déclaré, à l'issue de leur rencontre lundi, que l'engagement des États-Unis en faveur de la défense de leur allié était "inébranlable", y compris en mer de Chine méridionale. Après une visite de M. Marcos au Pentagone mercredi, les deux parties ont publié un document de six pages intitulé "directives de défense bilatérales", qui définit l'étendue des engagements des États-Unis envers les Philippines dans le cadre de leur traité de défense mutuelle de 1951.

M. Marcos a déclaré que les relations entre Washington et Manille étaient de nouveau sur la "voie normale du partenariat" et qu'elles devaient évoluer pour mieux répondre aux défis actuels et émergents.

Sous son prédécesseur Rodrigo Duterte, les relations avec les États-Unis s'étaient détériorées, car M. Duterte avait radicalement détourné les Philippines de leur ancien colonisateur et avait noué des liens plus étroits avec Pékin.