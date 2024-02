Le Japon, le plus proche allié des États-Unis en Asie, a tenté d'envoyer un message à Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle américaine : n'essayez pas de conclure un accord avec la Chine qui pourrait mettre à mal des années d'efforts collectifs pour contenir Pékin et mettre en péril la paix fragile de la région.

Ces dernières semaines, Tokyo a multiplié les tentatives de dialogue avec des proches de M. Trump, alors que les victoires de ce dernier, âgé de 77 ans, aux primaires républicaines de l'Iowa et du New Hampshire l'ont fait apparaître dans certains sondages comme le favori de l'élection présidentielle de novembre.

Ces contacts - détaillés dans des entretiens avec six responsables japonais, dont la plupart n'avaient pas été rapportés auparavant - interviennent alors que le Premier ministre Fumio Kishida se prépare à une visite d'État aux États-Unis en avril, à l'invitation du président Joe Biden.

Le Japon a notamment envoyé un haut responsable du parti au pouvoir pour tenter de rencontrer M. Trump, et des diplomates japonais se sont engagés auprès de groupes de réflexion et d'anciens responsables américains favorables à M. Trump, ont indiqué trois de ces responsables.

La principale préoccupation de Tokyo est que si M. Trump revient au pouvoir, il pourrait chercher à conclure une sorte d'accord commercial ou de sécurité entre les deux premières économies du monde, ce qui pourrait saper les efforts récents du Groupe des sept (G7) pour contrer la Chine, selon les six fonctionnaires, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de la question.

M. Trump, qui a conclu en 2019 un accord commercial avec Pékin qui a ensuite expiré, n'a pas mentionné d'accord potentiel avec la Chine au cours de sa campagne pour l'investiture de 2024.

Les responsables japonais ont déclaré qu'ils n'avaient aucune connaissance précise des projets de M. Trump, mais qu'ils fondaient leurs inquiétudes sur les commentaires et les actions publiques de ce dernier au cours de son mandat 2017-2021, au cours duquel il a renoncé à une certaine coopération multilatérale, défendu ses relations avec des dirigeants autoritaires tels que le Chinois Xi Jinping et cherché sans succès à conclure un accord nucléaire avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Deux fonctionnaires du ministère japonais des affaires étrangères ont déclaré qu'ils craignaient que M. Trump ne soit prêt à affaiblir le soutien des États-Unis à l'île voisine de Taïwan pour parvenir à un accord avec la Chine. Ils ont déclaré qu'une telle démarche pourrait enhardir Pékin, qui revendique Taïwan et n'a pas exclu de s'emparer de l'île par la force.

Un collaborateur de M. Trump a déclaré à Reuters qu'aucune réunion n'avait eu lieu récemment entre M. Trump et des responsables japonais. Il n'a pas souhaité faire d'autres commentaires.

Lors d'une interview accordée à Fox News en juillet 2023, M. Trump a répondu que les États-Unis devraient aider à défendre Taïwan si cela signifiait entrer en guerre avec la Chine : "Si je réponds à cette question, je me retrouverai dans une très mauvaise position de négociation. Cela dit, Taïwan nous a pris toutes nos activités dans le domaine des puces. Nous avions l'habitude de fabriquer nos propres puces. Aujourd'hui, elles sont fabriquées à Taïwan.

Tokyo craint également que M. Trump ne frappe à nouveau le Japon avec des mesures commerciales protectionnistes telles que des droits de douane sur l'acier, et qu'il ne ravive les demandes pour qu'il paie davantage pour le coût du stationnement des forces américaines dans le pays, selon les six responsables japonais.

La démarche du Japon s'inscrit dans le cadre d'une approche préventive visant à comprendre si ces questions sont susceptibles de resurgir et à faire connaître les positions de Tokyo, ont déclaré deux de ces responsables. M. Trump a déclaré cette semaine que, s'il était élu, il bloquerait le projet d'acquisition de U.S. Steel par le groupe japonais Nippon Steel pour un montant de 14,9 milliards de dollars.

Dans un communiqué, le ministère japonais des affaires étrangères a déclaré qu'il "suivait l'élection présidentielle américaine avec grand intérêt", tout en notant l'engagement bipartisan des États-Unis en faveur de l'alliance américano-japonaise.

Ado Machida, un homme d'affaires basé à Tokyo qui a fait partie de l'équipe de transition de M. Trump après sa victoire aux élections de 2016, a déclaré que les responsables japonais étaient impatients d'entrer en contact avec son ancien patron.

"S'il compte conclure un accord avec la Chine, le Japon doit essayer de prendre de l'avance et de comprendre son rôle potentiel pour soutenir ses intérêts aux États-Unis et en Chine", a déclaré M. Machida.

Les ministères des affaires étrangères chinois et taïwanais ont tous deux déclaré qu'ils travailleraient en étroite collaboration avec les États-Unis, quel que soit le résultat des élections.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, aujourd'hui décédé, a été le premier dirigeant étranger à rencontrer M. Trump après sa victoire en 2016. Les deux hommes ont ensuite noué une relation étroite, forgée au fil des heures passées sur le terrain de golf, qui a permis de désamorcer plusieurs questions litigieuses.

TENDRE LA MAIN

Taro Aso, figure de proue du Parti libéral démocrate (PLD) au pouvoir au Japon et vice-premier ministre pendant le mandat de M. Trump, s'est rendu aux États-Unis le mois dernier pour tenter de rencontrer M. Trump, mais il n'a pas été en mesure de le voir, selon trois des six responsables. Le bureau de M. Aso s'est refusé à tout commentaire.

Le nouvel ambassadeur du Japon aux États-Unis, Shigeo Yamada, a été nommé à la fin de l'année dernière avec des instructions spécifiques pour entrer en contact avec la campagne de M. Trump, selon deux des responsables. L'ambassade du Japon à Washington, au nom de l'ambassadeur, a refusé de commenter les questions liées à l'élection américaine.

Ce qui complique les choses pour Tokyo, c'est que de nombreux anciens membres du cabinet de M. Trump qui s'intéressaient au Japon - comme Mike Pence, Jim Mattis et Mike Pompeo - ne sont plus considérés comme proches de lui, a déclaré Michael Green, un ancien fonctionnaire américain qui dirige le Centre d'études américaines à l'Université de Sydney.

Le sénateur Bill Hagerty, l'ancien envoyé de Trump au Japon qui, selon certains analystes, pourrait jouer un rôle important dans une deuxième administration Trump, a rencontré plusieurs responsables japonais lors d'une visite à Tokyo au début de l'année.

Il s'est également assis aux côtés de MM. Aso et Yamada lors d'un événement organisé par l'ambassade du Japon aux États-Unis pendant le voyage de M. Aso, selon des photos publiées par l'ambassade sur les réseaux sociaux.

Hagerty a déclaré à Reuters que les interlocuteurs japonais "connaissent Trump et savent qu'il est quelqu'un qui veut faire des affaires" dans la région, ajoutant que les principales préoccupations du Japon - l'agression chinoise et nord-coréenne - ressemblaient à ce qu'elles étaient en 2016.

Robert O'Brien, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de M. Trump, a également des relations avec des responsables japonais, ont indiqué deux des sources. M. O'Brien, dont le cabinet American Global Strategies compte dans ses rangs l'ancien conseiller à la sécurité nationale du Japon, Shigeru Kitamura, n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

DES MERS RISQUÉES

Tokyo craint particulièrement que le retour de M. Trump ne crée de la volatilité avec la Chine. Lorsqu'il s'est entretenu avec des personnes que le Japon considère comme proches de M. Trump, il a souligné les avantages d'une approche multilatérale de la politique chinoise, ont déclaré deux des responsables japonais, comme l'accord du G7 de l'année dernière pour contrer la coercition économique et réduire les risques des chaînes d'approvisionnement critiques.

Alors que M. Biden a déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d'invasion chinoise - bien que la Maison Blanche soit revenue sur ses propos - M. Trump a été moins clair sur sa position.

"Nous ne voulons pas de mers risquées pour des malentendus", a déclaré Tsuneo Watanabe, chercheur principal à la Sasakawa Peace Foundation, une organisation de recherche politique basée à Tokyo, qui a dit être au courant des tentatives du Japon de contacter M. Trump.

Dans la préface d'une nouvelle édition de ses mémoires publiée cette semaine, l'ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, John Bolton, a écrit que, s'il était réélu, M. Trump pourrait encourager la Chine à bloquer Taïwan.

L'un des défis pour le Japon est de déterminer qui tentera d'apaiser M. Trump s'il revient au pouvoir.

Les fonctionnaires et les analystes affirment que M. Kishida, dont la cote de popularité a chuté à la suite de plusieurs scandales au sein du parti, pourrait ne plus être aux commandes lors de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre. Le PLD doit organiser un vote de direction avant la fin du mois de septembre.

"Il est clair que Trump est un facteur dans le choix du leader du PLD, a déclaré Watanabe, ajoutant que le parti cherchera idéalement un candidat capable de parler anglais, d'établir des relations avec Trump et de jouer au golf.

"Un bon golfeur, c'est mal. Il suffit d'être un bon golfeur pour ne pas battre Trump", a-t-il déclaré. (Reportages de John Geddie, Tim Kelly, Yoshifumi Takemoto, Yukiko Toyoda, Kaori Kaneko et Sakura Murakami à Tokyo ; informations complémentaires de David Brunnstrom et Tim Reid à Washington, Ben Blanchard à Taipei et Laurie Chen et Liz Lee à Pékin ; rédaction de David Crawshaw)