Mme Yellen rencontrera le gouverneur de la banque centrale de Chine et le chef des finances de l'Italie au sommet du G20

La réunion aura lieu en marge du sommet du G20 à Bali, qui a été assombri par la nouvelle qu'une roquette est tombée sur la Pologne, membre de l'OTAN, tuant deux personnes et suscitant des inquiétudes quant au fait que le conflit en Ukraine pourrait déborder sur ses frontières. Les dirigeants des nations européennes et du G7 présents au sommet se sont réunis pour discuter de la situation.

Mme Yellen tiendra également sa première réunion avec le nouveau ministre italien de l'économie et des finances, Giancarlo Giorgetti, mercredi, alors que le sommet du G20 touche à sa fin.

Lors de la réunion avec Yi Gang, rapportée pour la première fois par Reuters, Mme Yellen et les responsables du Trésor ont déclaré qu'ils chercheraient à obtenir plus de clarté sur les plans de la Chine pour assouplir ses verrouillages COVID-19 qui ont freiné sa croissance et restreint ses chaînes d'approvisionnement, et sur la manière dont Pékin traitera les problèmes de son énorme secteur immobilier.

Mme Yellen est prête à discuter avec M. Yi des perspectives d'inflation et de croissance aux États-Unis, mais laissera probablement les plans de politique monétaire à la Réserve fédérale, ont indiqué les responsables.

La première conversation en personne de Mme Yellen avec un haut responsable économique chinois fait suite à la réunion de trois heures que le président américain Joe Biden a eue lundi avec le dirigeant chinois Xi Jinping.

Bien que les discussions aient porté sur Taïwan et la Corée du Nord, les droits de l'homme et les politiques commerciales, les deux dirigeants ont souligné la nécessité de remettre les liens entre les États-Unis et la Chine sur les rails, M. Biden ayant déclaré vouloir "gérer cette concurrence de manière responsable."

Mme Yellen a déclaré lundi qu'elle espérait que la réunion conduirait à un engagement économique accru entre les deux superpuissances.

IRRITANTS TARIFAIRES

Parmi les tensions économiques persistantes entre Washington et Pékin figurent les tarifs douaniers imposés par l'ancien président Donald Trump sur des centaines de milliards de dollars d'importations chinoises chaque année.

Mme Yellen avait soutenu plus tôt cette année que l'élimination des droits de douane sur les biens de consommation "non stratégiques", réduirait les coûts pour les entreprises et les consommateurs dans un contexte d'inflation élevée, mais M. Biden s'est abstenu de prendre des mesures pour alléger les droits de douane après la réaction militaire furieuse de la Chine à une visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, en août.

La représentante américaine au commerce, Katherine Tai, procède actuellement à un examen réglementaire de quatre ans pour déterminer s'il convient de maintenir les droits de douane en place.