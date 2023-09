Voici quelques-unes des offres d'aide et de soutien des gouvernements étrangers suite au puissant tremblement de terre qui a frappé le Maroc vendredi en fin de journée.

TUNISIE

La Tunisie a envoyé au Maroc une équipe qui est arrivée samedi soir pour soutenir les efforts de recherche et de sauvetage, ont déclaré dimanche des responsables du ministère tunisien de l'intérieur. L'équipe comprend une cinquantaine d'auxiliaires médicaux et de membres d'une unité spécialisée, des chiens de recherche, ainsi que des dispositifs de surveillance thermique avancés, un drone pour détecter les victimes sous les décombres et un hôpital de campagne.

ESPAGNE

Le ministre des affaires étrangères, Jose Manuel Albares, a déclaré dimanche que l'Espagne enverrait des équipes de recherche et de sauvetage ainsi que de l'aide, après avoir reçu une demande officielle d'aide de la part du Maroc. "C'est un signe de la solidarité espagnole et du sens de l'amitié qui unit le peuple espagnol au peuple marocain", a déclaré M. Albares à Catalunya Radio, après avoir reçu un appel de son homologue marocain.

Une unité de l'Unité militaire d'urgence (UME) espagnole s'apprêtait à se rendre au Maroc, a rapporté la télévision espagnole RTVE. L'UME est une unité spécialisée de l'armée qui s'occupe des missions de recherche et de sauvetage.

FRANCE

La France est prête à aider le Maroc, mais le gouvernement marocain n'en a pas encore fait la demande, a déclaré dimanche un porte-parole du ministère des affaires étrangères.

Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères a indiqué qu'il activait un fonds de contributions des collectivités locales pour soutenir les actions de solidarité. À ce stade, près de 2 millions d'euros (2,14 millions de dollars) ont été promis. En outre, de nombreuses entreprises françaises ont contacté le ministère pour lui faire part de leur intention de contribuer aux efforts de soutien de la France.

Le groupe de télécommunications Orange a déclaré samedi qu'il allait lever les frais pour ses clients mobiles pour les appels fixes et mobiles ainsi que les SMS vers le Maroc, jusqu'au 16 septembre. Ses unités en Belgique, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie ont également annoncé la gratuité des communications vers le Maroc pendant une semaine.

ISRAËL

Le service national d'urgence médicale et de catastrophe d'Israël, Magen David Adom, a déclaré samedi que son chef avait contacté le président du Croissant Rouge marocain avec une offre d'aide.

"Des représentants du Magen David Adom se préparent à partir dans les prochaines heures", a déclaré le service dans un communiqué. "Ils se joindront à des délégations du ministère de la Santé et des Forces de défense israéliennes.

ALGERIE

L'Algérie, qui a rompu ses liens avec le Maroc il y a deux ans, a déclaré qu'elle ouvrirait son espace aérien aux vols humanitaires et médicaux à destination du Maroc. Dans un communiqué publié samedi, la présidence algérienne a déclaré qu'elle était prête à fournir une aide humanitaire et à offrir toutes ses capacités matérielles et humaines en solidarité avec le peuple marocain, si ce dernier en fait la demande.

TURQUIE

L'autorité turque de gestion des catastrophes AFAD a déclaré samedi que 265 travailleurs humanitaires de l'AFAD, du Croissant-Rouge turc et d'autres ONG turques étaient prêts à se rendre dans la région touchée par le tremblement de terre au cas où le Maroc demanderait une aide internationale. Elle a également déclaré que la Turquie était prête à livrer 1 000 tentes dans les zones touchées. Dimanche, l'équipe n'était pas encore partie.

KOWEÏT

L'émir du Koweït, Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a ordonné au gouvernement de fournir toutes les fournitures de secours nécessaires au Maroc, a déclaré samedi l'agence de presse de l'État (KUNA).

TAIWAN

Les pompiers de Taiwan ont déclaré samedi qu'ils avaient mis en place une équipe de 120 sauveteurs prêts à se rendre au Maroc dès qu'ils recevront des instructions du ministère des Affaires étrangères de Taiwan.

