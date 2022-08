Pas plus de 10 navires chinois et taïwanais restent près de la ligne médiane du détroit - source

Furieuse de la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan la semaine dernière, la Chine avait auparavant prolongé ses exercices les plus importants jamais organisés autour de l'île qu'elle revendique comme la sienne, au-delà des quatre jours initialement prévus.

L'armée chinoise a déclaré mercredi qu'elle avait "terminé diverses tâches" autour de Taïwan mais qu'elle effectuerait des patrouilles régulières, signalant ainsi la fin possible des jours d'exercices de guerre mais aussi que Pékin maintiendrait la pression sur l'île.

Les exercices chinois de la semaine dernière comprenaient des tirs de missiles balistiques, dont certains ont survolé la capitale de l'île, Taipei, et des simulations d'attaques maritimes et aériennes dans le ciel et les eaux environnantes.

Plusieurs navires de la marine chinoise effectuaient toujours des missions au large de la côte est de Taiwan et près de l'île japonaise de Yonaguni, a déclaré la source familière avec la planification de la sécurité dans les zones proches de Taiwan.

Yonaguni est l'île japonaise la plus proche de Taiwan, à environ 100 km (62 miles) au large de Taiwan.

Plusieurs avions de chasse chinois ont brièvement traversé la zone tampon non officielle séparant la Chine et Taiwan dans le détroit plus tôt dans la journée de jeudi, a ajouté la personne.

L'armée chinoise n'a pas fait de nouveau commentaire sur son activité militaire autour de Taïwan jeudi.

Toutefois, les deux parties ont poursuivi leur guerre des mots, Taïwan réitérant son rejet du modèle "un pays, deux systèmes" proposé par la Chine pour placer l'île sous le contrôle de Pékin.

Seul le peuple taïwanais peut décider de son avenir, a déclaré la porte-parole du ministère taïwanais des Affaires étrangères, Joanne Ou, lors d'une conférence de presse à Taipei.

La Chine se sert de la visite de Mme Pelosi à Taipei comme d'une "excuse pour créer une nouvelle normalité afin d'intimider le peuple taïwanais", a ajouté Mme Ou.

A Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que "la réalisation de la réunification complète de la mère patrie" était une tendance historique imparable.

"Nous sommes prêts à créer un large espace pour une réunification pacifique, mais nous ne laisserons jamais de place à toutes les formes d'activités sécessionnistes pour l'indépendance de Taïwan."

La Chine affirme que ses relations avec Taïwan sont une affaire interne et qu'elle se réserve le droit de placer l'île sous son contrôle, par la force si nécessaire.

Taïwan vit sous la menace d'une invasion chinoise depuis 1949, lorsque le gouvernement nationaliste de la République de Chine, vaincu, s'est réfugié sur l'île après que le Parti communiste de Mao Zedong a remporté une guerre civile.