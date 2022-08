Pelosi s'adresse au parlement de Taiwan lors d'une visite condamnée par la Chine

La Chine a condamné la visite américaine à Taïwan, la plus importante depuis 25 ans, comme une menace pour la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. Elle a réagi en multipliant les exercices militaires, en convoquant l'ambassadeur américain à Pékin et en annonçant la suspension de plusieurs importations agricoles en provenance de Taïwan.

Mme Pelosi est arrivée à Taipei tard dans la journée de mardi pour un voyage non annoncé mais étroitement surveillé, affirmant que cela montre l'engagement inébranlable des États-Unis envers l'île autonome qui, selon Pékin, fait partie de la Chine.

Mercredi, Mme Pelosi a remercié la présidente Tsai Ing-wen pour son leadership et a appelé à une coopération interparlementaire accrue.

"Nous félicitons Taïwan d'être l'une des sociétés les plus libres du monde", a déclaré Mme Pelosi au parlement de Taïwan.

Elle a également déclaré que la nouvelle législation américaine visant à renforcer l'industrie américaine des puces électroniques pour concurrencer la Chine "propose une plus grande opportunité de coopération économique entre les États-Unis et Taïwan."

Bien que Pelosi ne soit pas le premier président de la Chambre des représentants à se rendre à Taïwan - Newt Gingrich s'y est rendu en 1997 - sa visite intervient alors que les relations entre Pékin et Washington se sont fortement détériorées, et que la Chine est une force économique, militaire et géopolitique beaucoup plus puissante qu'il y a un quart de siècle.

La Chine considère que Taïwan fait partie de son territoire et n'a jamais renoncé à utiliser la force pour l'amener sous son contrôle. Les États-Unis ont mis en garde la Chine contre l'utilisation de cette visite comme prétexte à une action militaire contre Taïwan.

Tôt mercredi, le département des douanes chinois a annoncé la suspension des importations d'agrumes, de queue de cheval rayée blanche réfrigérée et de maquereau congelé en provenance de Taïwan, tandis que son ministère du commerce a suspendu l'exportation de sable naturel vers Taïwan.

Critique de longue date de la Chine, notamment en matière de droits de l'homme, Mme Pelosi devait rencontrer plus tard dans la journée de mercredi un ancien activiste de Tiananman, un libraire de Hong Kong qui avait été détenu par la Chine et un activiste taïwanais récemment libéré par la Chine, ont indiqué des personnes au fait de la question.

EXERCICES MILITAIRES

Peu après l'arrivée de Mme Pelosi, l'armée chinoise a annoncé des exercices aériens et maritimes conjoints près de Taïwan et des tirs d'essai de missiles conventionnels dans la mer à l'est de Taïwan. L'agence de presse étatique chinoise Xinhua a décrit des exercices à balles réelles et d'autres exercices autour de Taïwan de jeudi à dimanche.

Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré que la visite de Pelosi porte gravement atteinte à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan, "a un impact sévère sur le fondement politique des relations entre la Chine et les Etats-Unis, et porte gravement atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine".

Avant l'arrivée de Pelosi mardi, des avions de guerre chinois ont survolé la ligne de séparation du détroit de Taiwan. L'armée chinoise a déclaré qu'elle était en état d'alerte élevé et qu'elle lancerait des "opérations militaires ciblées" en réponse à la visite de Pelosi.

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré mardi après l'arrivée de Mme Pelosi que les États-Unis "ne se laisseront pas intimider" par les menaces ou la rhétorique belliqueuse de la Chine et qu'il n'y a aucune raison pour que sa visite précipite une crise ou un conflit.

"Nous continuerons à soutenir Taïwan, à défendre un Indo-Pacifique libre et ouvert et à chercher à maintenir la communication avec Pékin", a déclaré M. Kirby lors d'un point de presse ultérieur à la Maison Blanche, ajoutant que les États-Unis "ne s'engageront pas dans une guerre de sabre".

M. Kirby a déclaré que la Chine pourrait s'engager dans une "coercition économique" envers Taïwan, ajoutant que l'impact sur les relations américano-chinoises dépendra des actions de Pékin dans les jours et semaines à venir.

Les États-Unis n'ont pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan mais sont tenus par la loi américaine de lui fournir les moyens de se défendre. La Chine considère les visites de responsables américains à Taïwan comme un signal encourageant pour le camp indépendantiste de l'île. Taïwan rejette les revendications de souveraineté de la Chine, affirmant que seul le peuple taïwanais peut décider de l'avenir de l'île.

Le ministère de la défense de Taïwan a déclaré que 21 avions chinois sont entrés dans sa zone d'identification de défense aérienne mardi, et que la Chine tentait de menacer des ports et des villes clés avec des exercices autour de l'île.

"Les soi-disant zones d'exercice se situent dans les canaux internationaux les plus fréquentés de la région indo-pacifique", a déclaré mercredi à Reuters un haut fonctionnaire taïwanais familier de ses plans de sécurité.

"Nous pouvons voir l'ambition de la Chine : faire du détroit de Taïwan des eaux non internationales, ainsi que faire de toute la zone à l'ouest de la première chaîne d'îles dans le Pacifique occidental sa sphère d'influence", a déclaré cette personne.