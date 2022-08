Pelosi visite le Japon après que son voyage à Taiwan ait provoqué des exercices militaires démesurés de la part de Pékin

Le bref voyage de Mme Pelosi à Taïwan, où elle est arrivée à l'improviste avec une délégation du Congrès mardi en fin de journée et est repartie mercredi, a marqué la visite américaine de plus haut niveau sur l'île autonome, que la Chine revendique comme la sienne, en 25 ans.

Elle est également intervenue alors que Tokyo, l'un des plus proches alliés de Washington, s'inquiète de plus en plus de la puissance croissante de la Chine dans la région indo-pacifique et de la possibilité que Pékin entreprenne une action militaire contre Taïwan.

Pelosi a fait l'éloge de la démocratie taïwanaise et a promis la solidarité américaine. Pékin a répondu par des exercices militaires qui, selon un diffuseur d'État, seraient les plus importants jamais réalisés par la Chine dans le détroit de Taïwan, y compris des tirs réels sur les eaux et dans l'espace aérien autour de l'île.

Cinq missiles ont atterri dans la zone économique exclusive (ZEE) du Japon, ce qui a incité Tokyo à protester vivement par les voies économiques.

Le Japon, dont les îles les plus au sud sont plus proches de Taïwan que de Tokyo, a averti que l'intimidation chinoise à l'égard de Taïwan constitue une menace croissante pour la sécurité nationale.

Le Parti libéral démocrate (PLD) du Premier ministre Fumio Kishida s'est également engagé à doubler les dépenses militaires pour les porter à 2 % du PIB.

Les tensions entre le Japon et la Chine sont montées d'un cran jeudi lorsque la Chine a annoncé qu'une réunion entre les ministres des affaires étrangères des deux nations, qui devait avoir lieu en marge d'une réunion de l'ANASE au Cambodge, avait été annulée en raison de son mécontentement à l'égard d'une déclaration du G7 exhortant Pékin à résoudre pacifiquement les tensions à Taïwan.

Pelosi est arrivée au Japon après une visite en Corée du Sud jeudi, où elle a promis son soutien à la dénucléarisation de la Corée du Nord.

À Tokyo, elle et Kishida se sont rencontrés pour des discussions vendredi matin. Elle devrait également rencontrer son homologue japonais Hiroyuki Hosoda, président de la chambre basse du parlement, plus puissante.

Lors de sa visite au Japon en mai, le président américain Joe Biden a déclaré qu'il serait prêt à recourir à la force pour défendre Taïwan - un commentaire qui semblait repousser les limites de la politique américaine d'"ambiguïté stratégique" envers l'île.