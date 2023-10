Le fabricant taïwanais de puces Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp envisage environ cinq sites au Japon, dont la préfecture de Mie, pour l'implantation d'une usine potentielle de 5,4 milliards de dollars, alors que les négociations sur les subventions progressent, ont indiqué des sources.

Powerchip a annoncé en juillet qu'elle créait une coentreprise avec la société financière japonaise SBI Holdings dans le but d'obtenir des subventions gouvernementales pour construire une usine au Japon.

Ces négociations progressent, selon deux sources, qui ont refusé d'être nommées car l'information n'est pas publique.

Le coût total de l'usine devrait s'élever à environ 800 milliards de yens (5,35 milliards de dollars), a indiqué l'une des sources, Powerchip négociant des subventions pour couvrir une partie du coût de la première phase.

Powerchip étudie environ cinq sites pour l'implantation de l'usine, a précisé la source. L'une des options est la préfecture de Mie, dans le centre du Japon, ont déclaré deux sources, à proximité du centre industriel de Nagoya et des usines exploitées par UMC (Taiwan) et Kioxia (Japon).

Powerchip n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Un porte-parole de SBI a déclaré que les négociations avec le gouvernement japonais étaient en cours et qu'il était prévu de demander officiellement des subventions pour la première phase de 420 milliards de yens.

Le Japon cherche à rajeunir son industrie des puces, qui conserve un avantage en matière de matériaux et d'équipements mais a perdu sa domination dans le domaine de la fabrication, en accordant des subventions aux fabricants de puces nationaux et étrangers.

Une usine de Powerchip marquerait un nouvel engagement des fabricants de puces taïwanais dans la production au Japon, TSMC ayant construit une usine à Kyushu, dans l'ouest du Japon, et envisageant d'en construire une deuxième. TSMC, premier fabricant mondial de puces sous contrat, est de plus en plus favorable à l'implantation de sa production au Japon, dont il considère la main-d'œuvre comme industrieuse et le gouvernement comme facile à traiter, comme l'a rapporté l'agence Reuters.

Powerchip estime qu'il est possible d'augmenter la capacité de fonderie au Japon, qui a connu un manque d'investissement ces dernières années, et vise à introduire la coentreprise en bourse d'ici cinq à sept ans, a rapporté Reuters précédemment. (1 $ = 149,5400 yens) (Reportage de Fanny Potkin, Sam Nussey et Miho Uranaka ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)