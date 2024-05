L'armée taïwanaise a mobilisé ses forces et s'est déclarée confiante dans sa capacité à protéger l'île après que la Chine a entamé jeudi deux jours d'exercices de "punition" autour de Taïwan, en réponse, selon elle, à des "actes séparatistes".

Voici quelques réactions à ces exercices militaires :

WU XINBO, DIRECTEUR DU CENTRE D'ÉTUDES AMÉRICAINES DE L'UNIVERSITÉ DE FUDAN À SHANGHAI :

"Les exercices qui encerclent l'île lui donnent (au nouveau président taïwanais Lai Ching-te) un coup sur la tête afin de choquer et d'effrayer Lai et les forces indépendantistes taïwanaises sur l'île. Il s'agit également d'un coup porté aux États-Unis.

Les exercices "Joint Sword-2024A" de cette année sont très intenses, ce qui montre que la Chine continentale est prête à accroître sa dissuasion à l'égard des forces indépendantistes taïwanaises et à renforcer sa capacité à modifier la situation dans le détroit de Taïwan en réponse aux changements internes à Taïwan. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, les exercices militaires de choc et d'effroi deviendront monnaie courante.

LIEUTENANT GENERAL STEPHEN SKLENKA, DEPUTY COMMANDER US INDO PACIFIC COMMAND, IN CANBERRA :

"La normalisation des actions anormales, voilà ce qui se passe. Ce n'est pas parce que nous nous attendons à un tel comportement que nous ne devons pas le condamner. Nous devons le condamner publiquement et cette condamnation doit venir de nous, mais aussi des pays de la région... elle est bien plus puissante lorsqu'elle vient des pays de cette région. C'est préoccupant, mais je crois aussi, au plus profond de mon cœur, qu'un conflit entre nos deux nations n'est pas inévitable et qu'il n'est pas gagné d'avance".