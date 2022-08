Réunion sécuritaire à haut niveau cette semaine entre USA, Corée du Sud et Japon

31 août (Reuters) - Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan, s'entretiendra mercredi et jeudi à Hawaï avec ses homologues japonais et sud-coréen, a annoncé la présidence américaine, sur fond de tensions accrues dans la région entre la Chine et Taiwan.

Une porte-parole du Conseil de sécurité nationale a indiqué dans un communiqué que Jake Sullivan se rendrait ensuite au siège du commandement de l'armée américaine pour l'Indo-Pacifique afin de "discuter de nos alliances pour défendre un Indo-Pacifique libre et ouvert". (Reportage Steve Holland et Michael Martina à Washington; version française Jean Terzian)