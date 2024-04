Selon les analystes, le tremblement de terre le plus important qu'ait connu Taïwan depuis 1999 risque de perturber quelque peu la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs de l'Asie, après que les fabricants de puces, de TSMC à UMC, ont interrompu certaines de leurs activités pour inspecter leurs installations et déplacer leurs employés.

Le puissant tremblement de terre de magnitude 7,2 a frappé la côte orientale de Taïwan près du comté de Hualien mercredi matin, faisant neuf morts et 800 blessés.

L'île joue un rôle prépondérant dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en semi-conducteurs, puisqu'elle abrite le plus grand fabricant de puces au monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), qui fournit des puces à des entreprises telles qu'Apple et Nvidia, ainsi que des fabricants de puces plus petits, tels que UMC, Vanguard International Semiconductor et Powerchip Semiconductor Manufacturing.

Bien que la plupart de leurs installations ne soient pas proches de l'épicentre du tremblement de terre, nombre de ces entreprises ont déclaré avoir évacué certaines de leurs usines de fabrication et fermé certaines installations pour des inspections.

"Pour assurer la sécurité du personnel, certaines fabs ont été évacuées conformément à la procédure de l'entreprise", a déclaré TMSC dans un communiqué, ajoutant par la suite que les employés avaient commencé à reprendre le travail.

TSMC, dont les usines de Hsinchu, Tainan et Taichung ont connu des perturbations plus ou moins importantes, pourrait devoir retarder certaines livraisons et augmenter la production de plaquettes pour compenser cette situation, a indiqué le cabinet de conseil Isaiah Research dans une note.

"L'atténuation des effets du tremblement de terre nécessite des mesures prudentes et du temps pour rétablir la production et maintenir les normes de qualité, ce qui présente des implications et des obstacles supplémentaires", ont-ils déclaré.

Les activités de TSMC à Tainan pour les nœuds de processus avancés, tels que 4/5nm et 3nm, ont été temporairement suspendues, ont-ils indiqué. En outre, l'équipement de lithographie dans l'ultraviolet extrême (EUV), essentiel pour ces nœuds avancés, a été arrêté sur le site pendant une période de 8 à 15 heures.

Les analystes de Barclays ont déclaré que certaines fabriques de semi-conducteurs hautement sophistiquées doivent fonctionner sans interruption 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans un état de vide pendant plusieurs semaines et que les arrêts perturberaient le processus, ce qui augmenterait la pression sur les prix dans le secteur.

Cette situation pourrait se répercuter sur la fabrication de produits électroniques dans les économies axées sur les produits en amont, comme le Japon et la Corée, ainsi que dans les économies axées sur les produits en aval, comme la Chine et le Viêt Nam.

Toutefois, le rapport note que la baisse des niveaux de stocks chez les clients pourrait permettre aux fabricants de puces taïwanais et coréens d'augmenter leurs prix. (Reportage de Liam Mo et Brenda Goh ; Reportage complémentaire de Sarah Wu ; Rédaction de Sharon Singleton)