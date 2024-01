Le fabricant de puces taïwanais TSMC a été entraîné dans la mêlée de la campagne électorale lundi, les candidats à la vice-présidence ayant débattu des investissements à l'étranger de l'entreprise et de la question de savoir si les tensions avec la Chine faisaient de Taïwan un endroit trop dangereux pour y investir.

Les élections présidentielles et législatives du 13 janvier se déroulent alors que la Chine, qui revendique Taïwan comme son propre territoire, a intensifié la pression militaire pour faire valoir ces revendications, notamment en organisant des jeux de guerre à proximité de l'île.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde et l'entreprise la plus importante de l'île, est occasionnellement mentionné lors de la campagne électorale, bien que les questions qui affectent le secteur, telles que la stabilité du réseau électrique et les pénuries d'eau, soient beaucoup plus souvent abordées.

Lors d'un débat télévisé en direct, Jaw Shaw-kong, le candidat à la vice-présidence du Kuomintang (KMT), le plus grand parti d'opposition de Taïwan, a déclaré que des financiers de Wall Street l'avaient rencontré avant qu'il ne sache qu'il entrait dans la course à la présidence et qu'ils lui avaient demandé s'il y aurait une guerre.

"Si Taïwan ne bénéficie pas d'un environnement pacifique, personne n'osera investir", a déclaré M. Jaw, accusant le parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir d'être à l'origine des tensions avec la Chine.

"Notre TSMC veut partir à l'étranger. Taïwan plus un - une usine à Taïwan, une à l'étranger, ce qui revient à vider Taïwan de sa substance.

TSMC, qui construit des usines au Japon et dans l'État américain de l'Arizona et en prévoit une autre en Allemagne, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. L'entreprise et le gouvernement ont répété à maintes reprises que l'essentiel de la fabrication, y compris celle des puces les plus perfectionnées, resterait à Taïwan.

Le candidat du DPP à la vice-présidence, Hsiao Bi-khim, ancien ambassadeur de facto de Taïwan aux États-Unis, a déclaré à Jaw que les investissements étrangers avaient atteint un niveau record sous l'administration du DPP.

"TSMC est la fierté de Taïwan et ne doit pas être utilisé pour la compétition ou la consommation politique. C'est notre montagne sacrée qui protège le pays", a-t-elle déclaré en utilisant une expression couramment employée à Taïwan pour décrire l'importance de l'entreprise pour l'économie de l'île.

TSMC prend des décisions sur son empreinte mondiale en fonction des besoins de l'industrie et des clients, a ajouté Mme Hsiao.

"Nous espérons que toutes les entreprises taïwanaises bénéficieront de la bénédiction de tous dans le processus d'implantation mondiale. (Reportage de Ben Blanchard ; Rédaction d'Alison Williams)