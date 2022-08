Taiwan affirme que des avions et des navires chinois effectuent un exercice de simulation d'attaque

La brève visite inopinée de Mme Pelosi au cours de la semaine sur l'île autogérée revendiquée par la Chine a rendu Pékin furieux et a provoqué des exercices militaires sans précédent au cours desquels des missiles balistiques ont été tirés au-dessus de la capitale, Taipei.

Les exercices chinois - centrés sur six sites autour de l'île - sont prévus pour durer jusqu'à midi dimanche.

Le ministère de la défense de Taïwan a déclaré que de nombreux navires et avions chinois ont effectué des missions dans le détroit de Taïwan, certains franchissant la ligne médiane, une zone tampon non officielle séparant les deux parties, dans ce que l'armée taïwanaise a décrit comme une simulation d'attaque sur l'île.

Les navires de guerre et les avions chinois ont continué à "faire pression" sur la ligne médiane du détroit de Taiwan samedi après-midi, a déclaré une personne familière avec la planification de la sécurité.

Au large de la côte est de Taïwan et près des îles japonaises, des navires de guerre et des drones chinois ont simulé des attaques contre des navires de guerre américains et japonais, a ajouté la personne.

L'armée taïwanaise a diffusé un avertissement et a déployé des forces de patrouille de reconnaissance aérienne et des navires pour surveiller tout en mettant en veille les missiles basés à terre.

Son ministère de la défense a également déclaré avoir tiré des fusées éclairantes tard vendredi pour mettre en garde contre sept drones survolant ses îles Kinmen et des avions non identifiés survolant ses îles Matsu. Les deux groupes d'îles sont proches de la côte de la Chine continentale.

Vendredi, l'armée chinoise a déclaré avoir effectué des exercices aériens et maritimes au nord, au sud-ouest et à l'est de Taïwan pour tester les "capacités de combat conjointes" de ses forces.

Mme Pelosi est arrivée à Taïwan tard mardi, la visite de plus haut niveau sur l'île par un officiel américain depuis des décennies, malgré les avertissements chinois. Son voyage a suscité une rafale de représailles, y compris des sanctions contre Pelosi et sa famille.

Peu après le départ de sa délégation du Japon vendredi, dernière étape d'une tournée d'une semaine en Asie, la Chine a annoncé qu'elle interrompait le dialogue avec les États-Unis, notamment les contacts entre les commandants militaires au niveau du théâtre et sur le changement climatique.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, en visite aux Philippines, a déclaré que l'arrêt du dialogue sur des questions telles que les stupéfiants et la criminalité transnationale était "irresponsable" et que les contacts en matière de sécurité étaient essentiels pour apaiser les tensions. [L1N2ZI050]

M. Blinken a déclaré que l'arrêt des liens bilatéraux de la Chine sur le climat, en particulier, punirait le monde.

"Suspendre la coopération climatique ne punit pas les États-Unis, mais le monde, en particulier le monde en développement", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. "Nous ne devrions pas prendre en otage la coopération sur des questions d'intérêt mondial."

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré lors d'un point de presse vendredi que Blinken diffusait de la "désinformation", ajoutant : "Nous souhaitons lancer un avertissement aux Etats-Unis : N'agissez pas de manière irréfléchie, ne créez pas une crise plus importante", a déclaré Wang.

Jing Quan, un haut fonctionnaire de l'ambassade de Chine à Washington, s'est fait l'écho de ces propos, en déclarant lors d'un briefing : "La seule façon de sortir de cette crise est que la partie américaine prenne immédiatement des mesures pour rectifier ses erreurs et éliminer le grave impact de la visite de Pelosi."

FONDAMENTALEMENT IRRESPONSABLE

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a rétorqué que la suspension par la Chine de certains canaux de communication était "fondamentalement irresponsable".

"Il n'y a rien ici que les États-Unis doivent rectifier. Les Chinois peuvent faire beaucoup pour faire baisser les tensions simplement en arrêtant ces exercices militaires provocateurs et en mettant fin à la rhétorique", a déclaré Kirby aux journalistes.

La Chine n'a pas mentionné une suspension des entretiens militaires aux niveaux les plus élevés, comme avec le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin et le président des chefs d'état-major interarmées, le général Mark Milley. Bien que ces entretiens aient été peu fréquents, les responsables ont déclaré qu'ils étaient importants en cas d'urgence.

M. Kirby a déclaré qu'il n'était pas atypique pour la Chine de mettre fin aux discussions militaires en période de tension, mais que "tous les canaux" entre les chefs militaires n'avaient pas été coupés.

"Une partie de cette réaction excessive a consisté à limiter strictement ses engagements en matière de défense, alors que tout État responsable reconnaîtrait que c'est maintenant que nous en avons le plus besoin", a déclaré Todd Breasseale, porte-parole par intérim du Pentagone.

S'exprimant au Japon après avoir rencontré le Premier ministre Fumio Kishida, Mme Pelosi a déclaré que son voyage en Asie n'avait "pas pour but de changer le statu quo à Taiwan ou dans la région".

Le ministère japonais de la défense a indiqué que pas moins de quatre missiles ont survolé la capitale taïwanaise, ce qui est sans précédent. Il a également déclaré que cinq des neuf missiles tirés vers son territoire ont atterri dans sa zone économique exclusive.

M. Kishida a déclaré au secrétaire général de l'ONU en visite, Antonio Guterres, qu'il condamnait fermement les tirs de missiles de la Chine comme "une question grave concernant la sécurité du Japon et la sécurité du peuple japonais", a déclaré le ministère des affaires étrangères.

Taïwan est autonome depuis 1949, lorsque les communistes de Mao Zedong ont pris le pouvoir à Pékin après avoir vaincu les nationalistes du Kuomintang de Chiang Kai-shek lors d'une guerre civile, ce qui a entraîné leur repli sur l'île.

Pékin affirme que ses relations avec Taïwan sont une affaire interne et qu'elle se réserve le droit d'amener l'île sous son contrôle, par la force si nécessaire. Taïwan rejette les revendications de la Chine, affirmant que seul le peuple taïwanais peut décider de son avenir.