Taiwan augmente le coût de la vente à découvert des actions pour aider à stabiliser le marché

Le régulateur financier de Taiwan a renforcé les règles de négociation vendredi afin d'augmenter le coût de la vente à découvert d'une action, alors que les autorités tentent de stabiliser les marchés financiers dans un contexte de hausse des taux d'intérêt mondiaux et de volatilité des prix des actifs.

L'indice de référence de Taïwan a perdu plus de 26 % depuis le début de l'année, en raison des craintes liées à l'inflation mondiale et au ralentissement de la croissance, ainsi qu'à la flambée des taux d'intérêt américains. Il a clôturé en baisse de 0,8 % vendredi.

La Commission de surveillance financière a déclaré qu'à partir de samedi, elle augmentera le dépôt minimum de financement des titres pour les actions cotées de 90% à 100%.

Elle réduira également le nombre de commissions d'emprunt et de vente intrajournalières de 30 % à 20 % du volume moyen des transactions commerciales quotidiennes au cours des 30 jours ouvrables précédents.

Tony Huang, vice-président de Taishin Securities Investment Advisory Co, a déclaré que ces mesures "contribueront à supprimer les flammes de la vente à découvert", tandis que la réduction de la pression de vente aidera à stabiliser le marché.

Le régulateur a déclaré qu'il continuerait à prêter une attention particulière à la situation financière nationale et étrangère et aux tendances du marché boursier, et qu'il calibrerait sa réponse de manière prudente et opportune. (Reportage d'Emily Chan et Liang-sa Loh ; Rédaction de Ben Blanchard ; Edition de Shri Navaratnam)