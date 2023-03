Taïwan déclare avoir des plans d'urgence en cas de déplacements de la Chine pendant que le président est à l'étranger

La Chine, qui revendique Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme son propre territoire, a organisé des jeux de guerre à grande échelle autour de l'île en août dernier, à la suite d'une visite à Taipei de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis.

Mme Tsai se rendra au Guatemala et au Belize, deux alliés diplomatiques, au cours d'un voyage qui débutera la semaine prochaine, mais elle s'arrêtera également à New York et à Los Angeles.

En Californie, elle devrait rencontrer l'actuel président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, ce qui constitue l'étape la plus délicate de son voyage, bien que le bureau présidentiel de Taïwan ait refusé de confirmer cette rencontre.

Interrogé par des journalistes en marge d'une session parlementaire sur la possibilité que la Chine organise d'autres exercices lorsque Mme Tsai sera à l'étranger, M. Po a déclaré que les forces armées étaient prêtes.

"Lorsqu'il s'agit de savoir ce que les communistes chinois ont fait dans le passé, le ministère de la défense a une bonne idée de la situation et envisage le pire des scénarios", a-t-il déclaré.

"Pendant la visite du président à l'étranger, le ministère de la défense a mis en place des plans d'urgence pour toutes les actions de la Chine", a ajouté M. Po, refusant de donner des détails.

Les États-Unis ont déclaré qu'il n'y avait aucune raison pour que la Chine réagisse au voyage de Tsai, affirmant que de tels transits sont routiniers et se sont déjà produits à de nombreuses reprises.

La Chine, qui a condamné l'escale américaine prévue par Mme Tsai, a poursuivi ses activités militaires autour de Taïwan depuis le mois d'août, bien qu'à une échelle beaucoup plus réduite.

Taïwan rejette les revendications de souveraineté de la Chine, affirmant que le peuple taïwanais peut décider de son avenir.