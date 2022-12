Taiwan demande aux banques d'État de "gérer de manière appropriée" l'exposition à la Chine

Le régulateur financier de Taïwan a déclaré le mois dernier que l'exposition des banques taïwanaises à la Chine avait atteint son plus bas niveau historique, à un moment où la Chine fait pression sur l'île, militairement et diplomatiquement, pour qu'elle accepte la souveraineté de Pékin.

Interrogé par un parlementaire lors d'une session parlementaire sur la question de savoir si les banques d'État devaient réexaminer leurs risques d'investissement en Chine, M. Su a répondu : "Les banques d'État ont déjà été invitées à gérer activement et de manière appropriée leur exposition à la Chine".

Les grandes banques d'État de Taïwan comprennent la Bank of Taiwan, la Taiwan Cooperative Bank Ltd et la Land Bank of Taiwan Co Ltd.

La semaine dernière, Taïwan s'est plaint que la Chine ait interdit davantage d'importations de produits alimentaires et de boissons taïwanais dans ce que le gouvernement considère comme une partie d'une campagne de pression de Pékin visant les secteurs alimentaire, agricole et aquatique taïwanais.

L'agriculture et la production d'aliments et de boissons ne constituent pas une part importante de l'économie taïwanaise, orientée vers les semi-conducteurs.

Mais la communauté des agriculteurs et des pêcheurs est largement basée dans les parties de l'île qui soutiennent traditionnellement le Parti démocratique progressiste au pouvoir, notamment dans le sud de Taïwan.

Su a déclaré que l'impact de la dernière interdiction chinoise sur le secteur des boissons alcoolisées n'était "pas mauvais", évaluant la valeur des exportations concernées à environ 1 milliard de dollars taïwanais (32,57 millions de dollars).

(1 $ = 30,7050 dollars taïwanais)