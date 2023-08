L'investissement de 3,5 milliards d'euros (3,83 milliards de dollars) du fabricant de puces taïwanais TSMC en Allemagne renforcera les relations entre l'île et l'Europe, a déclaré mercredi le ministre taïwanais de l'économie, qui a mis en avant les avantages politiques de l'opération.

Pour Taïwan, qui subit des pressions croissantes de la part de Pékin pour qu'elle accepte les revendications de souveraineté de la Chine sur l'île, l'investissement dans une nouvelle usine est une preuve de bonne volonté à l'égard de l'Europe, même si l'Union européenne n'a pas manifesté le désir de conclure un accord bilatéral d'investissement, ou AIB, que Taipei espère depuis longtemps.

"L'investissement de TSMC en Europe contribuera à renforcer la coopération entre Taïwan et l'UE", a déclaré Wang Mei-hua, ministre taïwanais de l'économie, à des journalistes à Taipei, lorsqu'on lui a demandé si la signature de l'accord bilatéral d'investissement permettrait à davantage de fabricants de puces taïwanais de s'implanter dans l'Union européenne.

"Tout comme Taïwan et les États-Unis continuent de renforcer leur coopération, par exemple dans le cadre de l'initiative commerciale du 21e siècle et de la lutte contre la double imposition, l'implantation de TSMC en Europe renforcera certainement les relations bilatérales à l'avenir", a-t-elle ajouté, faisant référence à l'accord commercial récemment signé avec Washington.

Les fonctionnaires taïwanais, tout en soulignant que les investissements de TSMC sont une décision de l'entreprise, ont également déclaré que les pays européens devraient renforcer leurs liens avec Taïwan s'ils veulent poursuivre la coopération dans le domaine des semi-conducteurs.

Taïwan a demandé à plusieurs reprises que l'on progresse sur la voie d'un accord bilatéral d'investissement avec l'Union européenne. En 2015, l'UE a inscrit Taïwan sur sa liste de partenaires commerciaux en vue d'un éventuel accord bilatéral d'investissement, mais elle n'a pas tenu de pourparlers avec Taïwan sur la question depuis.

Un AIB serait politiquement important pour Taïwan étant donné son isolement diplomatique et son exclusion générale de la plupart des organismes et accords mondiaux, bien qu'il soit membre de l'Organisation mondiale du commerce.

L'investissement de TSMC en Allemagne devra être approuvé par le ministère taïwanais de l'économie, et M. Wang a déclaré qu'il tiendrait également compte des investissements "vigoureux" de l'entreprise dans son pays au moment d'évaluer les projets allemands.

Une source familière des négociations avec l'Allemagne a déclaré à Reuters que l'approbation ne poserait probablement pas de problème étant donné que l'usine fabriquera des puces moins avancées pour l'industrie automobile, plutôt que des puces plus haut de gamme et plus rentables pour des applications telles que l'intelligence artificielle.

"Cela libérera de l'espace à Taïwan pour fabriquer des puces de plus grande valeur", a déclaré la source, qui a requis l'anonymat car elle n'était pas autorisée à parler aux médias.

L'expansion de TSMC à l'étranger, qui comprend de nouvelles usines aux États-Unis et au Japon, a suscité des inquiétudes à Taïwan, où la fabrication de semi-conducteurs est l'épine dorsale de l'économie, au sujet d'une tendance à "dire adieu à Taïwan" parmi les fabricants de puces.

M. Wang a déclaré que TSMC avait répété à plusieurs reprises que ses activités de fabrication et de recherche les plus avancées resteraient ancrées à Taïwan, mais que l'augmentation de la production de puces à l'étranger s'inscrivait dans une tendance mondiale visant à conférer une plus grande résilience aux chaînes d'approvisionnement.

"C'est inévitable", a-t-elle ajouté. (Reportage de Ben Blanchard ; Reportage complémentaire de Jeanny Kao ; Rédaction de Stephen Coates)