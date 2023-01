Taiwan propose une alliance démocratique pour renforcer les liens fragiles avec le Paraguay.

Le Paraguay est l'un des 14 pays à avoir des relations diplomatiques officielles avec Taïwan, revendiqué par la Chine, et Pékin a intensifié ses efforts pour amener les alliés restants à abandonner Taipei.

Le Paraguay couperait ses liens diplomatiques avec Taïwan et ouvrirait des relations avec la Chine si l'opposition remporte les élections en avril, a déclaré à Reuters son candidat à la présidence, Efrain Alegre, dans l'espoir de stimuler les exportations de soja et de bœuf, importantes sur le plan économique.

Rencontrant une délégation multipartite de parlementaires paraguayens, dirigée par le président de la chambre basse Carlos Maria Lopez Lopez, Tsai a rappelé sa visite dans le pays en 2016 et la "profonde amitié" entre Taïwan et le Paraguay.

La coopération entre les deux pays est très bonne et les relations commerciales se rapprochent, a-t-elle ajouté lors de la réunion dans le bureau présidentiel à Taipei, décrivant les personnes présentes comme étant toutes de bons amis de Taïwan.

"Je voudrais souligner à nouveau que face à l'expansion continue de l'autoritarisme, nous, alliés sur le front démocratique, devons renforcer la coopération afin de protéger conjointement notre mode de vie", a déclaré Mme Tsai.

Alegre est à la tête du Parti libéral radical authentique, tout comme Lopez.

Lopez, qui a exprimé son soutien à Taiwan, a dit à Tsai qu'il pensait que la coopération entre les deux pays rendrait leur amitié plus forte.

"Cette longue amitié de plus de 65 ans entre nos deux nations est éloignée en termes de kilomètres mais pas en termes d'affection et d'appréciation que nous avons", a-t-il déclaré.

Santiago Pena, le candidat du Parti Colorado, a déclaré que les liens qui unissent le Paraguay à Taiwan depuis plus de six décennies resteraient intacts s'il remportait le scrutin du 30 avril.

Les liens entre le Paraguay et Taiwan ont été mis sous pression ces dernières années, notamment par les producteurs de viande bovine et les agriculteurs du pays, qui considèrent cette relation comme un obstacle à l'accès au plus grand marché du monde pour leurs produits.