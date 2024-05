L'économie taïwanaise, qui dépend du commerce, devrait croître à un rythme plus rapide en 2024 que prévu précédemment, en raison de la forte demande d'applications d'intelligence artificielle (IA) à l'étranger et d'une consommation solide à l'intérieur du pays, a déclaré jeudi le bureau des statistiques.

Taïwan est un maillon clé de la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale pour des entreprises telles qu'Apple Inc et Nvidia, et abrite le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC).

Le produit intérieur brut de Taïwan devrait cette année être supérieur de 3,94 % à celui de l'année dernière, a déclaré la direction générale du budget, de la comptabilité et des statistiques, révisant à la hausse les prévisions de 3,43 % qu'elle avait émises en février.

"La hausse des prévisions est principalement due à l'importance des exportations", a déclaré l'agence à la presse. "Le facteur clé est l'IA, qui se développe très rapidement.

Les exportations de composants électroniques, de produits d'information et de télécommunications et de produits vidéo et audio ont atteint 95,1 milliards de dollars de janvier à avril, soit une hausse de 25,1 % en glissement annuel.

Les exportations ont augmenté en avril pour le sixième mois consécutif et pourraient prendre de l'ampleur à l'approche du second semestre, traditionnellement fort, ce qui est de bon augure pour la croissance économique de l'île dans un contexte de demande en plein essor.

L'agence des statistiques prévoit désormais que les exportations de 2024 augmenteront de 10,06 % par rapport à l'année dernière, contre 6,14 % prévus précédemment. En 2023, les exportations ont chuté de 9,8 % en glissement annuel.

"Le cycle mondial robuste des semi-conducteurs est positif pour les perspectives de croissance de Taïwan... La consommation locale est liée aux actions. La forte performance du marché boursier génère un effet de richesse positif et soutient les ventes au détail", a déclaré ANZ dans un rapport publié cette semaine.

L'agence a également relevé les prévisions de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour 2024 de 1,85 % précédemment à 2,07 %. Ce chiffre est légèrement supérieur à l'objectif de 2 % de la banque centrale.

"La baisse de l'inflation permet à la banque centrale de maintenir ses taux jusqu'en 2024", indique le rapport de l'ANZ.

La banque centrale tiendra sa prochaine réunion de fixation des taux en juin, après avoir relevé de manière inattendue le taux de référence lors de sa dernière réunion en mars, en raison des inquiétudes liées à l'inflation.

Au premier trimestre, l'économie a progressé de 6,56 % par rapport à l'année précédente, a déclaré l'agence, révisant légèrement à la hausse une lecture préliminaire de 6,51 %, son rythme trimestriel le plus rapide depuis le deuxième trimestre de 2021, lorsqu'elle avait progressé de 8,07 %.