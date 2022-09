Taiwan s'engage à prendre des mesures "efficaces" alors que les marchés chutent

Les fondamentaux de Taiwan sont encore très bons, mais le Fonds national de stabilisation surveillera de près l'impact d'un éventuel ralentissement de l'économie mondiale, a déclaré M. Juan, qui dirige également le fonds.

D'autres départements gouvernementaux surveilleront également le marché et prendront des mesures pertinentes, a-t-il ajouté.

Le fonds, qui est géré par le ministère des finances, peut intervenir dans les actions si le gouvernement juge qu'il y a une grande volatilité.

Le principal indice boursier de Taiwan a perdu plus de 24 % depuis le début de l'année et a baissé de 2 % dans les échanges de lundi matin. Le marché a fléchi en raison des craintes que le ralentissement mondial ait un impact sur l'économie dépendante du commerce de l'île, un important producteur de semi-conducteurs utilisés dans tout, de l'électronique grand public aux avions de chasse.

Le gouvernement s'attend toujours à ce que l'économie croisse de plus de 3 % cette année, bien que cela soit beaucoup plus lent que le taux de 6,45 % enregistré pour 2021, qui était le taux le plus rapide depuis celui de 10,25 % en 2010.