Taiwan se méfie des risques d'offensive de charme de la Chine avant le vote présidentiel

La Chine, qui considère que Taïwan, gouvernée démocratiquement, lui appartient, a depuis longtemps adopté une approche de la carotte et du bâton à l'égard de l'île, la menaçant de la perspective d'une action militaire tout en tendant la main à ceux qu'elle croit favorables au point de vue de Pékin.

Alors que Taipei et Pékin reprennent progressivement les liaisons de voyage interrompues par la pandémie de COVID-19, les responsables de la sécurité de Taïwan s'attendent à ce que la Chine relance une campagne d'influence qui, par le passé, comprenait des voyages tous frais payés en Chine pour les politiciens taïwanais.

A partir de ce mois-ci, la campagne se concentrera sur des invitations pour des "leaders d'opinion" à visiter la Chine, a déclaré une agence de sécurité taïwanaise qui examine les activités chinoises sur l'île dans le rapport classifié, dont une copie a été examinée par Reuters.

"Le Parti communiste chinois élabore actuellement ses programmes d'échange avec Taïwan pour l'année. Diverses agences liées à Taïwan reprendront progressivement leurs invitations aux Taïwanais de tous niveaux à visiter le continent", a déclaré l'agence dans le rapport de février, citant des informations des services de renseignement.

Avec le vote présidentiel de Taïwan prévu en janvier de l'année prochaine, les responsables craignent que Pékin ne tente d'attiser l'animosité envers le gouvernement de la présidente Tsai Ing-wen.

La Chine refuse de parler au gouvernement, estimant que Tsai est une séparatiste pour avoir refusé d'accepter la position de longue date de Pékin selon laquelle la Chine et Taiwan appartiennent tous deux à "une seule Chine".

Tsai rejette les revendications territoriales de la Chine et affirme que seuls les 23 millions d'habitants de l'île peuvent décider de leur avenir, bien qu'elle ait proposé à plusieurs reprises des pourparlers avec Pékin.

La Chine, qui n'a jamais renoncé à l'usage de la force pour prendre le contrôle de ce qu'elle appelle son territoire "sacré", a, ces dernières années, intensifié la pression sur Taïwan pour qu'elle accepte la souveraineté chinoise, notamment en organisant régulièrement des exercices militaires près de l'île.

On s'attend à ce que Pékin tente d'utiliser sa campagne pour inciter le public à soutenir les partis politiques qui sont plus ouverts à la "réunification", ou du moins à l'établissement de liens plus étroits.

"Ils pourraient vouloir que les Taïwanais soutiennent certains partis politiques qui soutiennent des liens économiques plus étroits avec le continent", a déclaré à Reuters un responsable de la sécurité de Taïwan qui enquête sur la question.

Le fonctionnaire, qui a refusé d'être identifié, a déclaré que la Chine pourrait inviter un éventail de personnes au-delà des dirigeants politiques et des chefs d'entreprise dans l'espoir de promouvoir discrètement son idéologie politique.

"Les programmes d'échange peuvent se faire au nom du sport, de la culture ou du commerce, mais ce qui nous inquiète, c'est ce qui se dit en privé", a déclaré le fonctionnaire.

UNE "FENÊTRE D'OPPORTUNITÉ

Le rapport ne désigne pas de personnes ou de partis qui, selon Taïwan, pourraient être visés par la campagne, mais Pékin a des contacts de longue date avec le principal parti d'opposition, le Kuomintang ou KMT, qui est traditionnellement favorable à des liens étroits avec la Chine, mais qui nie fermement être pro-Pékin.

Le vice-président du KMT s'est rendu à Pékin le mois dernier pour des réunions avec de hauts responsables chinois, un voyage qui, selon le KMT, permettrait de "désamorcer efficacement les tensions" et d'améliorer les communications.

Le mois dernier également, un groupe de responsables chinois a effectué sa première visite à Taiwan en trois ans pour assister à un événement culturel dans la capitale, Taipei. Le maire, un membre senior du KMT, les a accueillis.

Le KMT a déclaré que le gouvernement avait approuvé la visite des officiels et avait demandé des efforts pour "briser la glace" avec Pékin. Le KMT a également rejeté toute idée selon laquelle l'opposition serait la cible des efforts de la Chine.

"Pourquoi se contenter de dire qu'il s'agit d'une 'offensive de charme' unilatérale de Pékin visant les partis d'opposition ?", a déclaré le KMT dans une déclaration à Reuters. "Même les États-Unis encouragent les échanges à travers le détroit de Taïwan et le dialogue pacifique."

Il a déclaré que le parti au pouvoir n'avait pas pris l'initiative de réduire les tensions et d'améliorer la communication, laissant au KMT le soin de le faire.

Le Conseil des affaires continentales de Taiwan, qui élabore la politique chinoise, a refusé de faire des commentaires. Le Bureau des affaires taïwanaises de la Chine n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les agences de sécurité taïwanaises surveillent de près divers groupes chinois sur l'île, notamment les organisations quasi-gouvernementales chinoises responsables de questions allant du commerce au tourisme, ainsi que les étudiants chinois, selon le rapport.

Un deuxième haut responsable de la sécurité taïwanaise a déclaré que l'île devait être "en alerte" face aux efforts de la Chine pour faire passer son message sur la réunification.

"Ils cherchent une fenêtre d'opportunité pour contourner les autorités taïwanaises", a déclaré le fonctionnaire.