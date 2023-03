Taïwan travaille sur les projets de "transit" du président, alors qu'un voyage aux États-Unis a été annoncé.

M. McCarthy envisage de rencontrer Mme Tsai aux États-Unis dans les semaines à venir, ont déclaré deux sources à l'agence Reuters lundi. Cette rencontre pourrait avoir lieu en lieu et place du voyage attendu mais délicat du président républicain de la Chambre des représentants sur l'île démocratiquement gouvernée et revendiquée par la Chine.

Mardi, M. McCarthy a confirmé son intention de rencontrer Mme Tsai aux États-Unis cette année et a souligné que cela n'excluait pas une visite ultérieure à Taïwan, a rapporté l'agence de presse Bloomberg.

Les présidents taïwanais, y compris Mme Tsai, ont l'habitude de passer par les États-Unis avant de se rendre dans d'autres pays, généralement pour un jour ou deux, bien que le gouvernement américain ait généralement évité de rencontrer les hauts fonctionnaires taïwanais à Washington.

Le bureau présidentiel de Taïwan, dans une brève déclaration répondant à ce qu'il a qualifié de questions des médias sur les visites de Mme Tsai à l'étranger, a déclaré que des "accords de transit" avaient été mis en place depuis de nombreuses années, sans toutefois mentionner directement les États-Unis.

"À l'heure actuelle, divers départements communiquent et préparent des plans pertinents, et la planification de l'itinéraire correspondant sera expliquée en temps utile après la finalisation du plan", a ajouté le communiqué, sans donner plus de détails.

Les États-Unis n'ont pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan, mais ils sont tenus par la loi de fournir à l'île les moyens de se défendre.

La Chine n'a jamais exclu de recourir à la force pour placer Taïwan sous son contrôle. Le gouvernement taïwanais affirme que la République populaire de Chine n'a jamais gouverné l'île et n'a donc aucun droit de la revendiquer, et que seuls ses 23 millions d'habitants peuvent décider de leur avenir.