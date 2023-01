Taiwan va verser des sommes d'argent aux citoyens dans le cadre de la "bénédiction du Nouvel An".

L'économie dépendante des exportations, une puissance technologique mondiale pour des produits tels que les puces à semi-conducteurs, a connu une croissance de 6,45 % en 2021, le taux le plus rapide depuis sa croissance de 10,25 % en 2010.

Alors que la croissance économique devrait ralentir en 2022 et 2023, le gouvernement a prévu de réinjecter dans l'économie 380 milliards de $T (12,4 milliards de $) de recettes fiscales supplémentaires de l'année dernière pour aider à protéger l'île contre les chocs économiques mondiaux, y compris des subventions pour les prix de l'électricité et l'assurance du travail et de la santé.

M. Su a déclaré qu'un total de 140 milliards de T$, une partie des recettes fiscales, serait dépensé sous forme de versements en espèces et que chaque citoyen recevrait 6 000 T$ (195,61 $).

"Le fruit des réalisations économiques sera partagé par tous les citoyens, des plus jeunes aux plus âgés", a déclaré Su aux journalistes, ajoutant que le versement potentiel doit être approuvé par le Parlement, où le Parti démocratique progressiste au pouvoir a la majorité.

"Nous souhaitons donner à tous les citoyens une bénédiction pour le Nouvel An après le début du Nouvel An lunaire", a déclaré Su aux journalistes, faisant référence aux vacances d'une semaine qui commencent le 20 janvier.

Il n'a pas donné de détails sur la manière dont le gouvernement distribuerait les paiements.

Taïwan est un important producteur de semi-conducteurs utilisés dans tout, des voitures aux smartphones en passant par les avions de chasse. Son économie a continué à croître de manière stable pendant la pandémie de COVID-19 ces dernières années, aidée par la forte demande de puces pour l'électronique grand public, alors que de plus en plus de personnes travaillent à domicile.

En décembre, la banque centrale de Taiwan a réduit son estimation de la croissance du produit intérieur brut (PIB) pour 2022 à 2,91 %, par rapport à sa précédente prévision de 3,51 % en septembre.

Pour 2023, elle prévoyait une croissance du PIB de 2,53 %. L'économie a progressé de 4,01 % au troisième trimestre par rapport à l'année précédente.

1 $ = 30,6740 dollars taïwanais)