TikTok subit un nouveau coup dur avec l'interdiction de la Commission européenne

La décision de l'UE souligne le lobby croissant contre l'application de médias sociaux détenue par ByteDance, la start-up la plus précieuse au monde, en raison des inquiétudes liées à sa proximité avec le gouvernement chinois et à sa mainmise sur les données des utilisateurs dans le monde entier.

Voici une liste des pays et entités qui ont mis en place une interdiction partielle ou complète de TikTok :

Inde

A interdit TikTok et des dizaines d'autres applications de développeurs chinois sur tous les appareils en juin 2020, affirmant qu'elles étaient potentiellement dangereuses pour la sécurité et l'intégrité du pays.

Afghanistan

Est en pourparlers pour interdire TikTok et le jeu vidéo PUBG, les Talibans affirmant que ceux-ci égaraient les jeunes Afghans.

Pakistan

Le Pakistan a interdit TikTok au moins quatre fois, la dernière fois pour une durée de quatre mois, jusqu'en novembre 2022, en raison de contenus immoraux et indécents sur l'application, selon le gouvernement.

Taiwan

Interdiction de TikTok et de certaines autres applications chinoises sur les appareils d'État et, en décembre 2022, lancement d'une enquête sur l'application de médias sociaux en raison de soupçons d'opérations illégales sur l'île.

États-Unis

Le Congrès américain a adopté un projet de loi en décembre 2022 pour interdire TikTok sur les appareils fédéraux. Le projet de loi n'a pas encore été signé par le président Joe Biden.

Établissements d'enseignement américains

L'Université d'État de Boise, l'Université d'Oklahoma, l'Université du Texas-Austin et l'Université West Texas A&M sont quelques-unes des écoles à avoir interdit TikTok sur les appareils universitaires et les réseaux Wi-Fi

États américains

Le Texas, le Maryland, l'Alabama et l'Utah sont parmi plus de 25 États qui ont émis des ordres à l'intention du personnel contre l'utilisation de TikTok sur les appareils gouvernementaux