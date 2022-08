Un groupe d'entreprises américaines déclare que ses membres voient un impact limité des tensions entre Taïwan et la Chine

La Chine, qui revendique Taïwan comme son propre territoire, effectue ces jeux et exercices de guerre depuis la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taipei ce mois-ci.

AmCham Taiwan a déclaré que 126 de ses 529 membres ont répondu à l'enquête du 8 au 17 août. Soixante-dix-sept pour cent d'entre eux ont déclaré que leurs entreprises n'avaient pas été touchées de manière significative, tandis que 17 % ont déclaré avoir subi des perturbations, notamment une augmentation des frais d'expédition ou d'assurance, ou des retards dans la chaîne d'approvisionnement.

Près de la moitié de ces 17 % ont déclaré que les perturbations provenaient de "changements de politiques ou d'autres manifestations d'inquiétude de la part de leur siège social offshore", a-t-il ajouté dans un communiqué.

À plus long terme, 46 % des entreprises interrogées s'attendent à ce que l'augmentation de l'activité militaire cette année et l'année prochaine affecte leurs opérations, tandis que le reste n'est pas sûr ou ne s'attend pas à être affecté, a déclaré le groupe.

Interrogées sur le "spectre des menaces" spécifiques, les entreprises ont énuméré les principales préoccupations comme la tension générale, y compris les campagnes de désinformation, les contraintes ou "barrières à la périphérie de Taïwan, et les sanctions, les interdictions de voyager, les boycotts et les embargos contre les produits et les personnes de Taïwan", a-t-il ajouté.

Sur une échelle de 1 à 5, 1 étant pas du tout préoccupé et 5 étant très préoccupé, le niveau moyen d'inquiétude des personnes interrogées quant à la prise de mesures sérieuses contre Taïwan au cours des 24 prochains mois était de 2,8, a indiqué le groupe.

Le président d'AmCham Taiwan, Andrew Wylegala, a déclaré que l'organisation avait appelé à un programme ambitieux pour accélérer la coopération économique avec Taiwan par le biais de l'Initiative commerciale du 21e siècle - un nouveau cadre pour les négociations commerciales entre Taiwan et les États-Unis - et, à terme, un accord commercial bilatéral.

"Les développements de ces dernières semaines soulignent l'importance de soutenir la résilience de Taïwan par une collaboration et une intégration économiques renforcées, et le fait crucial que la relation économique de Taïwan avec les États-Unis est également une question de sécurité", a-t-il ajouté.