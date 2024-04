HONG KONG, 11 avril (Reuters) - Une représentante de Reporters sans frontières (RSF) a été détenue puis expulsée de Hong Kong, a déclaré mercredi RSF, dénonçant un nouveau "recul" de la liberté de la presse dans la région administrative spéciale, où une loi de sécurité nationale imposée par la Chine a été renforcée le mois dernier.

Aleksandra Bielakowska a été détenue et interrogée pendant six heures à son arrivée à l'aéroport de Hong Kong, a rapporté RSF dans un communiqué, ajoutant que ses affaires ont été fouillées à trois reprises. Elle a ensuite été emmenée à bord d'un avion en direction de Taipei, à Taiwan, où elle est basée.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès des autorités hongkongaises.

D'après RSF, aucun motif spécifique n'a été donné pour justifier l'expulsion d'Aleksandra Bielakowska, qui a été détenue pour des raisons "très vagues". Elle avait pu se rendre à deux reprises à Hong Kong l'an dernier, a indiqué RSF.

Aleksandra Bielakowska et le chef du bureau Asie-Pacifique de RSF, Cédric Alviani, prévoyaient de rencontrer à Hong Kong des journalistes et des diplomates ainsi que de suivre le procès de Jimmy Lai, magnat de la presse et éminent critique de la Chine.

Cédric Alviani a déclaré à Reuters n'avoir été ni détenu ni interrogé. Il a ajouté qu'il était toutefois retourné à Taiwan avec Aleksandra Bielakowska.

Cet incident intervient quelques semaines à peine après que les autorités hongkongaises ont mis en place de nouvelles mesures renforçant la nouvelle loi de sécurité nationale décidée par Pékin en 2020 à la suite des vastes manifestations pro-démocratie ayant secoué le territoire un an plus tôt.

L'exécutif hongkongais présente ces mesures comme destinées à lutter contre un éventail de menaces, dont des ingérences étrangères. Les détracteurs estiment que les libertés en sont davantage menacées. (James Pomfret, avec le bureau de Hong Kong; version française Jean Terzian)