Une unité de Huawei Technologies expédie de nouvelles puces fabriquées en Chine pour les caméras de surveillance, un nouveau signe que le géant chinois de la technologie trouve des moyens de contourner quatre années de contrôle des exportations américaines, ont déclaré deux sources informées des efforts de l'unité.

Les livraisons de l'unité de conception de puces HiSilicon aux fabricants de caméras de surveillance ont commencé cette année, selon l'une des sources et une troisième source connaissant bien la chaîne d'approvisionnement de l'industrie. L'une des sources informées sur l'unité a déclaré qu'au moins une partie des clients étaient chinois.

Ces dernières semaines, Hauwei a également dévoilé de nouveaux smartphones utilisant des puces avancées qui, selon les analystes, sont fabriquées dans le pays. Ces développements indiquent que le géant chinois de la technologie est en train de surmonter les contrôles à l'exportation de Washington qui, depuis 2019, lui interdisent d'obtenir des composants et des technologies auprès d'entreprises américaines sans autorisation.

"Ces puces de surveillance sont relativement faciles à fabriquer par rapport aux processeurs de smartphones", a déclaré la source familière avec la chaîne d'approvisionnement de l'industrie des caméras de surveillance, ajoutant que le retour de HiSilicon secouerait le marché.

Un facteur clé est que l'entreprise semble avoir contourné les restrictions américaines sur les logiciels de conception de puces. En mars, Huawei a annoncé qu'elle avait réalisé des percées dans les outils de conception pour les puces produites à 14 nanomètres et plus - deux à trois générations derrière la technologie de pointe, mais une avancée pour l'entreprise.

HiSilicon fournit principalement des puces pour les équipements de Huawei, mais a eu des clients externes tels que Dahua Technology et Hikvision. Avant les contrôles américains à l'exportation, HiSilicon était le principal fournisseur de puces pour le secteur des caméras de surveillance, la société de courtage Southwest Securities estimant sa part mondiale à 60 % en 2018.

En 2021, la part de marché mondiale de HiSilicon a chuté à seulement 3,9 %, selon les données du cabinet de conseil Frost & Sullivan.

L'une des sources informées des efforts de l'unité a déclaré que HiSilicon avait livré quelques puces de surveillance bas de gamme depuis 2019, mais qu'elle se concentrait sur le haut de gamme et sur la récupération de parts de marché de sociétés telles que Novatek Microelectronics Corp. de Taïwan.

Les trois sources ont refusé d'être nommées en raison de la sensibilité de l'affaire.

Huawei s'est refusé à tout commentaire.

OUTILS HAUT DE GAMME

Huawei a attiré l'attention à la fin du mois d'août en présentant le Mate 60 Pro, un nouveau smartphone qui utilise une puce avancée et qui, selon les utilisateurs, est capable d'atteindre des vitesses de 5G. L'événement a été salué par les médias d'État chinois et le public comme un retour en force des activités de Huawei dans le domaine des smartphones, après qu'elles aient été paralysées par les sanctions américaines.

Le cabinet de recherche TechInsights, qui a examiné le Mate 60 Pro, a constaté qu'il était équipé d'un nouveau Kirin 9000S, une puce avancée qui, selon lui, a très probablement été fabriquée en Chine par le principal fondeur de puces chinois, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC).

Huawei n'a pas commenté les capacités 5G du téléphone ni la manière dont il a produit la puce avancée. La série Kirin a toujours été conçue par HiSilicon et, avant que les États-Unis n'imposent des sanctions à Huawei, elle était fabriquée par TSMC (Taiwan).

Ce lancement a incité les législateurs américains à exercer des pressions supplémentaires et à mettre en place des "contrôles des exportations plus efficaces" à l'encontre de Huawei et de la principale fonderie chinoise de puces, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC).

Les États-Unis n'ont aucune preuve que Huawei puisse produire en grande quantité des smartphones équipés de puces avancées, a déclaré mardi la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo.

Les sanctions américaines ont empêché HiSilicon d'accéder aux logiciels d'automatisation de la conception électronique (EDA) de Cadence Design Systems Inc et Synopsys Inc, ainsi qu'à Mentor Graphics de Siemens AG. Les produits de ces trois entreprises dominent le secteur de la conception de puces, qui produit les plans des puces avant qu'elles ne soient fabriquées en série.

Dan Hutcheson, analyste chez TechInsights, a déclaré que son analyse du Mate 60 Pro et d'autres composants tels que sa puce d'alimentation en radiofréquences suggérait également que Huawei avait accès à des outils EDA sophistiqués "qu'ils ne sont pas censés avoir".

"Nous ne savons pas s'ils les ont obtenus de manière illicite ou, plus probablement, si les Chinois ont développé leurs propres outils EDA", a-t-il déclaré.