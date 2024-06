Grâce en partie à la contribution singulière de l'ancien Premier ministre britannique Liz Truss à la stabilité financière il y a deux ans, le Royaume-Uni fait figure d'exception parmi les grandes économies en passe d'être élues cette année : il n'y a que peu ou pas de controverse fiscale ou financière.

L'épisode Truss est peut-être même en train de convaincre d'autres pays du G7, car il illustre parfaitement ce qu'il ne faut pas faire si l'on veut accéder au pouvoir ou y rester et que l'on ne veut pas effrayer les chevaux. Même l'extrême droite française adoucit son ton à l'approche du scrutin du week-end - au cas où.

Après la farce budgétaire de la fin de l'année 2022, durant le bref mandat de l'ancien Premier ministre britannique - lorsque les obligations d'État britanniques et la livre sterling ont failli imploser à la suite d'un cadeau fiscal et budgétaire précipité et non financé - aucun des deux grands partis britanniques n'ose désormais suggérer qu'il s'écarte du droit chemin fiscal.

Cette situation fait de la Grande-Bretagne une exception parmi ses pairs qui se rendront aux multiples élections de cette année, malgré un changement probable de gouvernement pour la première fois en 14 ans et ce que les sondages d'opinion suggèrent comme une majorité écrasante de 200 sièges pour le parti travailliste de l'opposition, le 4 juillet.

Ce qui est remarquable dans ce changement de gouvernement imminent, c'est que le parti travailliste n'offre que peu de promesses fiscales et s'est largement appuyé sur l'impopularité croissante des conservateurs en place - le Brexit, signature durable de ces derniers, ayant même été rejeté par une majorité de l'électorat qui le souhaitait.

Pour les investisseurs mondiaux, le changement de gouvernement semble être accueilli à bras ouverts.

Et dans un monde confronté à l'incertitude d'un éventuel second mandat présidentiel pour Donald Trump en novembre prochain ou à l'extrême droite et l'extrême gauche qui se disputent la majorité parlementaire en France au cours des quinze prochains jours, la Grande-Bretagne apparaît soudain comme un improbable havre de stabilité.

Malgré la perspective d'un retour des travaillistes avec la plus grande majorité depuis la Seconde Guerre mondiale, la banque néerlandaise ING a qualifié le scrutin de "non-événement" pour les marchés - vous voyez le tableau.

Ce résultat, attendu de longue date, ne semble pas faire de vagues et pourrait même être largement salué par les fonds étrangers, qui y voient une rupture avec les fractures économiques en série, les crises financières, les changements de dirigeants et les rébellions internes au gouvernement.

À dix jours de l'élection, l'indice de la livre sterling de la Banque d'Angleterre, pondéré en fonction des échanges commerciaux, est proche de son plus haut niveau depuis le référendum sur le Brexit en 2016, soit une hausse de près de 25 % par rapport au point le plus bas du budget Truss.

La volatilité historique sur 30 jours de cet indice représente moins d'un cinquième des pics atteints il y a deux ans et au moment de la pandémie.

Il en va de même pour l'indice FTSE100, qui n'est pas loin des records atteints le mois dernier et dont la volatilité sur un mois est inférieure à la moitié de ses moyennes sur 10 ans.

Les obligations d'État à dix ans (GB10YT=RR) - et le cœur de toute préoccupation fiscale - sont une autre affaire.

Mais malgré l'impact de l'inflation post-pandémique et des hausses de taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre, les rendements et la volatilité ont diminué cette année également et la prime de risque sur l'Allemagne a chuté d'environ 100 points de base par rapport aux sommets atteints par Truss.

UNE COURTOISIE BIENVEILLANTE

Le dynamisme des marchés mondiaux n'est peut-être pas étranger à cette situation. Mais le positionnement relatif du Royaume-Uni par les fonds mondiaux s'est nettement amélioré, alors même que l'avance des travaillistes dans les sondages s'accentuait.

L'enquête menée en juin par Bank of America auprès des gestionnaires de fonds internationaux montre par exemple que les investisseurs sous-pondèrent les actions britanniques de 12 %, ce qui représente un écart-type de 0,3 par rapport à la moyenne à long terme sur 20 ans.

De même, seuls 5 % des gestionnaires de fonds pensent que la livre est encore sous-évaluée, soit 0,3 écart-type de moins que la moyenne à long terme.

Et l'opinion de nombreux investisseurs étrangers sur un changement de gouvernement est au pire optimiste.

Kim Catechis, stratège en investissement du Franklin Templeton Institute, a décrit ce sentiment comme un "optimisme prudent", après une décennie torride marquée par le Brexit, la pandémie, la hausse des taux d'intérêt, cinq premiers ministres et sept ministres des finances.

Faisant écho au point de vue d'ING, M. Catechis a déclaré que la campagne électorale de six semaines, "miséricordieusement courte", était "inhabituelle par sa fadeur".

Selon lui, cela permet d'éluder les vrais problèmes et peut-être de repousser les décisions plus difficiles à prendre pour sortir l'économie britannique d'un filet de croissance faible, de productivité faible et d'inégalité élevée.

"Les deux principaux partis ignorent l'évidence, à savoir que tous les remèdes nécessiteront un financement par la dette ou une augmentation des impôts, voire les deux.

Toutefois, le stratège de Franklin Templeton a déclaré que cette situation n'était pas unique parmi les grandes économies et que les investisseurs étaient plutôt optimistes quant au changement probable de pouvoir.

"Les marchés de capitaux semblent positifs face à la perspective d'un changement de gouvernement - dans l'attente d'une orientation politique favorable à la croissance, mais avec une approche prudente de la politique fiscale", a-t-il déclaré.

"Le marché des titres à revenu fixe reconnaît que le parti travailliste doit être désireux d'effectuer deux mandats, car le projet du parti ne peut être réalisé en quatre ans - l'orthodoxie fiscale est donc pratiquement garantie.

Cette situation, ainsi que l'amélioration des relations avec l'Union européenne, soutiendra la livre sterling. "Un changement de gouvernement, la perception d'une diminution des frictions dans les échanges avec l'UE et ... l'attente d'une stabilité et d'une orientation politique orthodoxe pourraient apporter un soutien supplémentaire à la livre sterling cette année", conclut-il.

Les marchés britanniques, longtemps mal-aimés, pourraient connaître une rare période de calme politique, même s'ils risquent de se retrouver à nouveau en décalage par rapport à leurs homologues les plus rétifs, mais cette fois pour des raisons positives.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.