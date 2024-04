(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mardi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

----------

EPE Special Opportunities Ltd - vise à assurer un rendement à long terme des capitaux propres en investissant entre 2 et 30 millions de livres sterling dans des petites et moyennes entreprises - la valeur nette d'inventaire par action au 31 janvier baisse de 1,2 % à 324 pence, contre 328 pence l'année précédente. "L'environnement macroéconomique est resté complexe tout au long de l'exercice clos le 31 janvier 2024, créant des vents contraires pour la société et son portefeuille. L'incertitude économique a créé un environnement défavorable pour les nouveaux investissements ou les cessions au sein du portefeuille à des prix acceptables. En conséquence, le conseil d'administration et le conseiller en investissement ont donné la priorité au positionnement du portefeuille pour naviguer dans des conditions de marché turbulentes, en se concentrant sur les améliorations opérationnelles et la liquidité, tout en faisant progresser les stratégies de croissance à plus long terme qui permettront à la société de capitaliser lorsque l'environnement commercial commencera à se stabiliser", déclare EPE Special. Elle se dit "encouragée" par les premiers signes de stabilité observés récemment et "prudemment optimiste quant à la poursuite de l'amélioration au cours de la période à venir".

----------

RTW Biotech Opportunities Ltd - Société de capital-risque basée à Londres et spécialisée dans les sociétés de biotechnologie - La valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre de l'année augmente de 24 % pour atteindre 1,90 USD, contre 1,54 USD l'année précédente. Surpasse l'indice Russell 2000 Biotechnology et l'indice Nasdaq Biotech qui affichent des rendements respectifs de 11 % et 3,7 %. "Le cours de l'action de la société n'a pas suivi le rythme de la forte performance de la valeur liquidative, cependant, avec la surperformance continue de la valeur liquidative par rapport au marché et aux pairs, et avec le retournement de situation du secteur au quatrième trimestre 2023, nous nous attendons à ce que la décote se réduise", ajoute Roderick Wong, chief investment officer du gestionnaire RTW Investments LP.

----------

Schroders Capital Global Innovation Trust PLC - Fonds d'investissement londonien axé sur un portefeuille de sociétés "hautement innovantes" - La valeur nette d'inventaire par action en 2023 baisse de 11% à 25,32 pence contre 28,52 pence. La valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre est en hausse de 7,9 % par rapport à 23,46 pence à la fin du mois de septembre. "La performance négative au cours des trois premiers trimestres de l'année peut être largement attribuée à une baisse de la valeur des participations dans AMO Pharma, BenevolentAI, Atom Bank et la plus grande participation publique, Oxford Nanopore", ajoute le rapport. "La bonne performance du dernier trimestre est due à la participation de la société dans Autolus Therapeutics.

----------

EJF Investments Ltd - portefeuille d'émissions de dette par des petites banques et des assureurs américains - Le dividende 2023 est maintenu à 10,7 pence par action. La valeur nette d'inventaire par action baisse de 13% à 160,0 pence contre 184,0 pence.

----------

CQS Natural Resources Growth & Income PLC - portefeuille d'actions du secteur minier et des ressources naturelles - Le rendement total de la valeur nette d'inventaire pour les six mois se terminant le 31 décembre s'élève à 3,4 %, ce qui est inférieur à l'indice MSCI World Energy Sector Index ajusté à la livre sterling et à l'indice MSCI World Metals and Mining Index, qui ont augmenté de 6,8 % et de 8,4 %. La valeur nette d'inventaire par action à la fin du semestre a augmenté de 0,1 % à 204,33 pence, contre 204,16 pence au 30 juin. Le dividende semestriel est maintenu à 2,52 pence.

----------

Marwyn Acquisition Co III Ltd - qui envisage des acquisitions dans des secteurs tels que les technologies propres, les produits de luxe, l'assurance, la banque, le divertissement, les soins de santé et les transports - enregistre un bénéfice avant impôts de 237 150 GBP au cours des six mois précédant le 31 décembre, contre une perte de 509 128 GBP un an auparavant. Les frais administratifs diminuent de 24 %, passant de 358 238 GBP à 271 560 GBP. La société fait état d'un gain de 254 000 GBP provenant de la variation de la juste valeur des bons de souscription, contre un gain de 254 000 GBP l'année précédente. La société ajoute : "Au cours de la période, les administrateurs ont noté une augmentation marquée du volume d'opportunités entrantes et de présentations à des partenaires de gestion potentiels, dont un certain nombre avec lesquels la société a entamé des discussions. Les administrateurs estiment que dans le contexte actuel de financement limité, une société cotée en bourse devient un véhicule de plus en plus attrayant pour les partenaires de gestion de premier plan afin de mettre en œuvre des stratégies d'achat et de construction."

----------

Henderson High Income Trust PLC - Pure income trust investing in dividend-paying UK companies - Net asset value total return in 2023 amounts to 9.8%, beating 8.1% from benchmark. L'indice de référence est un composite de 80% du rendement total de l'indice FTSE All-Share et de 20% du rendement total de l'indice ICE BofA Sterling Non-Gilts. La valeur nette d'inventaire par action augmente de 3,3 %, passant de 164,24 pence à 169,58 pence. Le dividende annuel augmente de 2,0 %, passant de 10,15 pence à 10,35 pence par action.

----------

Inspirit Energy Holdings PLC - Société londonienne spécialisée dans la technologie de récupération de la chaleur perdue et dans les solutions d'ingénierie de décarbonisation - Ne déclare aucun revenu pour le semestre clos le 31 décembre, sans changement par rapport à l'année précédente. La perte avant impôts passe de 158 000 GBP à 149 000 GBP. Les frais administratifs ont baissé de 5,7 %. La société ajoute : "Au cours de la période considérée, notre équipe d'ingénieurs a achevé la troisième étape sur quatre des mises à jour électroniques du système de récupération de la chaleur résiduelle. L'équipe a pour objectif d'achever la quatrième étape au cours des prochaines semaines. Elle poursuivra ensuite les essais de longévité du système de récupération de la chaleur. L'entreprise est toujours en bonne voie pour achever cette tâche dans les délais prévus entre le milieu et la fin du deuxième trimestre 2024, comme nous l'avions annoncé précédemment."

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.