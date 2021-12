Les actions européennes restent à privilégier en 2022, estime SPDR

State Street Global Advisors a publié ses perspectives macroéconomiques et d'investissement sur les marchés mondiaux pour l'année à venir. Sur les actions, écrit la société de gestion, la prudence s'impose alors que la volatilité du marché actions continue de s'accroître.



Cependant, la prime de risque sur les actions des marchés développés et émergents restant supérieure à la moyenne à long terme, le P/E moyen du MSCI World se situant à un niveau soutenable et les perspectives de bénéfices des entreprises étant susceptibles de rester solides, State Street Global Advisors estime que les actions offrent des rendements excédentaires attrayants par rapport aux autres classes d'actifs.



Alors que la pentification progressive de la courbe des rendements a profité aux valeurs financières, les annonces renouvelées du gouvernement américain sur les infrastructures matérielles soutiendra les valeurs cycliques, notamment les sociétés industrielles, de matériaux et d'énergie.



Les actions européennes, qui offrent des valorisations attrayantes par rapport aux actions américaines tout en affichant un fort potentiel de croissance des bénéfices, restent à privilégier car les marchés boursiers de la région penchent vers les valeurs cycliques.



D'autre part, les entreprises des marchés émergents n'ont pas encore pleinement profité de la reprise du commerce en raison du retard des taux de vaccination, ce qui signifie que la croissance des marchés émergents ne devrait vraiment se voir que plus tard en 2022.



" Nous nous attendons à ce que les marchés soient moins complaisants en 2022 alors que la politique monétaire se resserre et que les pressions inflationnistes se poursuivent. State Street Global Advisors voit une opportunité de gestion active dans les années à venir et pense que les investisseurs peuvent bénéficier d'une approche sélective sur les marchés actions ", a ajouté Altaf Kassam, responsable EMEA de la stratégie d'investissement et de la recherche de State Street Global Advisors.