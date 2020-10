10 Biotechs qui font parler d'elles

L'ETF iShares Nasdaq Biotech, une référence sectorielle pour qui veut s'exposer aux stars américaines, gagne 19% environ, presque deux fois moins que le Nasdaq 100. En revanche, un ETF plus ciblé comme ARK Genomic Revolution affiche 55% de progression cette année. L'ETF SPDR S&P Biotech s'en tire, lui, avec +17% au compteur, c’est-à-dire la performance de son indice de référence, le S&P Biotechnology Select Industry.

Pour s'exposer à un secteur aussi volatile et très complexe à analyser, nous vous recommandons chaudement de passer par des ETF accessibles en Europe. Mais si vous avez la fièvre du stock-picker, voici quelques entreprises potentiellement intéressantes prétriées à partir des filtres quantitatifs et qualitatifs du Screener Zonebourse. Nous avons retenu uniquement des valeurs américaines et européennes de plus de 1 Md$ de capitalisation (ou équivalent), en appliquant en critère 1 les perspectives de croissance telles que prévues par les analystes, et en critère 2 et 3 les révisions positives de revenus et de résultats au cours des quatre derniers mois. Nous n'avons retenu que les valeurs dont la couverture est assurée par un nombre conséquent d'analystes, pour éviter des biais. La sélection comprend donc des valeurs qui affichent de belles promesses et dont les perspectives se sont améliorées depuis quatre mois. Malheureusement, aucun critère ne permet de garantir contre le risque intrinsèque de ces dossiers.

Voici la liste de ces dix dossiers. Tous basés aux Etats-Unis, vous le noterez :

On retrouve des valeurs "à la mode" comme Novavax et Moderna, ou des incontournables de certains portefeuilles de gérants spécialisés comme Arcturus et Seagen. Les premières valeurs européennes du palmarès selon les critères précités ressortent entre la 15e et la 20e place. Il s'agit d'Hansa Biopharma et de Zealand Pharma. Pour une liste thématique élargie, cliquez ici.