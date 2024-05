Paris (awp/afp) - Les indices boursiers s'octroient une pause jeudi au lendemain de records en Europe et à Wall Street, attendant notamment des prises de parole de banquiers centraux américains après le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis mercredi.

En Europe, les Bourses de Paris (-0,58%) et de Francfort (-0,74%) reculaient vers 15h50, et Londres était stable (-0,01%). Du côté de la Bourse suisse, l'indice phare SMI faisait nettement mieux, progressant de 0,59% peu après 16h20.

A Wall Street, les trois indices principaux de la Bourse de New York ont ouvert non loin de l'équilibre et dans les premiers échanges, le S&P 500 grappillait 0,07%, le et le Dow Jones 0,09%, tandis que le Nasdaq était parfaitement stable (-0,00%).

Les marchés s'octroient une respiration après avoir célébré la veille une inflation (CPI) qui a ralenti un peu aux Etats-Unis en avril, leur redonnant confiance en de futures baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed). La hausse des prix a ralenti en avril pour la première fois depuis janvier, à 3,4% sur un an contre 3,5% en mars, selon l'indice CPI publié par le département du Travail.

"Les anticipations de baisses de taux sur 2024 se sont renforcées avec un marché qui voit maintenant deux baisses pour la Fed et trois pour la Banque centrale européenne", rapportent les analystes de Natixis. Après les publications macroéconomiques de la veille, le marché attend jeudi "avec impatience" les prises de parole de "trois banquiers centraux américains", commente Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Sur le marché obligataire, les taux souverains se stabilisent après une nette détente mercredi.

Walmart portés les consommateurs aisés

La chaîne américaine d'hypermarchés Walmart bondissait de 6,35% à New York. Le groupe a révisé en hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année après avoir connu au premier trimestre une "croissance solide", tirée aux Etats-Unis par le segment des foyers à hauts revenus, dans un contexte de taux d'intérêts élevés et d'inflation.

Le groupe a annoncé jeudi un chiffre d'affaires de 161,51 milliards de dollars (+6% sur un an) et un bénéfice net multiplié par trois à 5,10 milliards, contre 1,67 milliard un an plus tôt.

BT dopé

Le groupe de télécommunications britannique BT a dégagé un bénéfice net annuel divisé par plus de deux mais une hausse de son dividende et un plan d'économies font bondir l'action de 14,89% à Londres.

Siemens en recul

Le groupe industriel allemand Siemens a annoncé la vente de sa filiale Innomotics, spécialisée dans la fabrication de grands moteurs et entraînements, pour 3,5 milliards d'euros au fonds américain KPS. Le géant a de plus indiqué avoir subi au deuxième trimestre de son exercice décalé 2023/2024 un recul de son bénéfice net, et lâchait 6,46% à Francfort.

Sage déchante

L'éditeur britannique de logiciels pour entreprises Sage chutait 7,38% à Londres, sanctionné par les investisseurs malgré un bénéfice semestriel en hausse de plus de 50% et un chiffre d'affaires en hausse, en raison des prévisions jugées décevantes.

Pétrole et dollar stables

Les cours du pétrole s'affichaient en hausse vers 15h45: le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet prenait 1,09% à 83,65 dollars et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en juin, gagnait 1,40% à 79,73 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar avançait de 0,24% par rapport à l'euro, à 1,0859 dollar pour un euro, après avoir reculé la veille.

Le bitcoin prenait 0,18% à 66'103 dollars.

afp/vj