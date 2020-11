Take-Two relance la consolidation dans le jeu vidéo en lorgnant Codemasters

L'offre éventuelle reste conditionnée, entre autres, à la réalisation d'un audit préalable de confirmation et à la recommandation du conseil d'administration de Codemasters. Ce dernier est favorable à la proposition et prévoit de recommander unanimement une offre ferme proposée en ces termes. Conformément à la réglementation, Take-Two a jusqu'au 4 décembre 2020 à 17h00 pour faire une offre ou renoncer.

Le dossier n'est pas spécialement cher au niveau du PER, mais il l'est un peu plus sur les multiples de revenus, d'autant que son chiffre d'affaires est relativement faible.

A titre de comparaison, voilà à quoi ressemble un condensé d'Ubisoft :

Et le parcours de Codemasters (en noir), Ubisoft (en rouge) et du Nasdaq 100 (en vert) sur un an :