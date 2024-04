New York (awp/afp) - La Bourse de New York évoluait dans le vert lundi, tentant un rebond après une nouvelle performance hebdomadaire médiocre, à l'orée d'une semaine chargée en résultats technologiques et en indicateurs-clés.

L'indice Dow Jones gagnait 0,35%, le Nasdaq, à dominante technologique, avançait de 0,25% et l'indice élargi S&P 500 de 0,32% vers 14H25 GMT.

Bousculés par les tensions géopolitiques, le S&P 500 a accusé son pire score hebdomadaire depuis mars 2023 en perdant 3,05%.

Le Dow Jones a stagné (+0,01%) sur la semaine. Le Nasdaq a cédé 5,52%, sa quatrième semaine de pertes d'affilée.

Le secteur technologique avait particulièrement fait grise mine vendredi (-2,05% pour le Nasdaq) avec la chute de Netflix (-9,09% en clôture) et surtout de Nvidia (-10%) qui a perdu 212 milliards de dollars de capitalisation en une séance.

"Avec l'escalade liée à la guerre à Gaza qui rapproche le Moyen-Orient de la conflagration, les banquiers centraux se préparent à d'éventuels chocs pétroliers qui pourraient relancer la hausse des prix à la consommation", a mis en garde Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

"La Fed a indiqué qu'elle attendrait plus longtemps pour réduire les taux d'intérêt", a-t-il rappelé.

Les taux obligataires s'inscrivaient à 4,63% contre 4,62% vendredi pour ceux à dix ans.

Lundi, "les actions montent alors qu'on va avoir des indicateurs majeurs cette semaine dont la première estimation de la croissance pour le premier trimestre et l'indice PCE d'inflation, le baromètre préféré de la Fed pour jauger l'inflation", ont indiqué pour leur part les analystes de Wells Fargo.

Les analystes s'attendent jeudi à une croissance modérée de PIB 2,2% en rythme annuel pour le premier trimestre.

Vendredi, ils misent, selon Marketwatch, sur un indice PCE à 2,6% sur un an contre 2,5% en février tandis que l'inflation sous-jacente pourrait tomber à 2,7% au lieu de 2,8%.

Au-delà de ces données macro-économiques qui auront toutes les attentions de la banque centrale (Fed) pour déterminer l'évolution de sa politique monétaire, les marchés vont se focaliser sur les résultats des grands noms de la technologie.

Quatre des "Sept Magnifiques", les sept plus grosses capitalisations du marché, sont au programme cette semaine avec Tesla (-3,11%), Microsoft (+0,36%), Meta (+0,56%) et Alphabet (+1,38%).

Le concepteur de puces pour l'intelligence artificielle Nvidia reprenait des couleurs (+3,29%).

Neuf des onze secteurs du S&P gagnaient du terrain, avec en tête la technologie (+0,89% vers 14H15 GMT), les industries (+0,70%) et les titres bancaires et financiers (+0,62%). Seuls l'énergie (-0,17%) et les matériaux (-0,26%) reculaient dans un contexte de repli des cours du brut alors que la prime de risque concernant une escalade entre l'Iran et Israël s'estompe.

Tesla (-3,11%) atteignait un nouveau plus bas alors que le fabricant de véhicules électriques a opéré à des réductions de prix au cours du week-end notamment en Chine ou les constructeurs se livrent à une guerre des prix.

Les titres du chinois Li Auto, cotés sur le Nasdaq, perdaient 6,26% après avoir réduit ses prix de 5% sur quatre de ses cinq modèles.

vmt/de