New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en forte baisse jeudi, au terme d'une séance marquée par la chute de Meta (Facebook), qui a emmené avec lui une série de valeurs technologiques et de croissance.

En tête d'affiche, l'indice Nasdaq, très influencé par le secteur technologique, a clôturé en repli de 3,74%. Le Dow Jones a lui perdu 1,46% et l'indice élargi S&p 500, 2,44%.

tu/lum