Wall Street vers une ouverture en forte baisse après un indicateur d'inflation

élévé

New York (awp/afp) - La Bourse de New York s'orientait vers une ouverture en forte baisse jeudi après la publication d'un indicateur d'inflation américain plus élevé que prévu, de nature à encourager la banque centrale américaine (Fed) à poursuivre son resserrement monétaire brutal.

Vers 13H00 GMT, les contrats à terme sur les trois principaux indices de la place new-yorkaise annonçaient une ouverture du Dow Jones en repli de 1,64%, du Nasdaq en baisse de 2,88% et du S&P 500 en recul de 2,01%.

L'indice des prix à la consommation CPI est ressorti en hausse de 0,4% sur un mois en septembre, soit davantage que les 0,3% attendus par les économistes.

Sur un an, l'inflation s'affiche à 8,2%, soit moins que les 8,3% d'août mais plus que la prévision de 8,1%.

"Les données sur l'inflation vont dans le sens d'une politique monétaire agressive jusqu'à ce que les prix montrent des signes clairs de décélération sur une période prolongée", a réagi, dans une note, Rubeela Farooqi, de High Frequency Economics.

"Non seulement la Fed va augmenter ses taux de 0,75 point de pourcentage le mois prochain, mais il y a maintenant une possibilité qu'elle les remonte de nouveau de 0,75 point en décembre", a commenté Chris Zaccarelli, d'Independent Advisors Alliance, alors que les opérateurs tablaient plutôt sur un demi-point jusqu'ici.

Dès la publication de l'indicateur d'inflation CPI, les contrats à terme, qui prédisaient une ouverture de la Bourse de New York en nette hausse, se sont retournés instantanément et ont plongé dans le rouge.

Dans le même temps, les taux obligataires ont décollé. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans a franchi 4% et enregistré un nouveau plus haut de 14 ans, à 4,04%.

Quant au taux à 2 ans, plus représentatif des anticipations des investisseurs en matière de politique monétaire, il a grimpé jusqu'à 4,49%, une première depuis 15 ans.

tu/as