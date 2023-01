Au moins 11 morts en Colombie lors d'un affrontement entre les rebelles de l'ELN et des combattants dissidents des ex-FARC

Le président Gustavo Petro s'est engagé à mettre fin au conflit qui oppose depuis près de six décennies le gouvernement, les rebelles et les bandes criminelles fondées par d'anciens paramilitaires et qui a fait au moins 450 000 morts.

Son gouvernement mène des pourparlers de paix avec l'ELN et a déclaré un cessez-le-feu bilatéral avec les dissidents, qui rejettent un accord de paix signé en 2016 par les FARC.

Les combats pour le contrôle territorial de la municipalité de Puerto Rondon, dans la province d'Arauca, près de la frontière avec le Venezuela, ont commencé mardi, a indiqué l'armée nationale.

Des soldats se trouvaient dans la zone pour rétablir l'ordre et permettre aux habitants de reprendre leurs activités normales, a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Les affrontements entre groupes armés se disputant des territoires ne sont pas rares dans l'Arauca, où les incidents passés ont fait des centaines de morts ou de déplacés, ou au Venezuela voisin, où les groupes opèrent également.

Quelque 352 personnes ont été assassinées dans l'Arauca en 2022, selon le bureau du médiateur des droits de l'homme, dont beaucoup à la suite de combats entre l'ELN et des dissidents.